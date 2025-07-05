Tекст: Дмитрий Зубарев

На сумское направление был переброшен 531-й батальон 21-го армейского корпуса территориальной обороны, который в основном состоит из мобилизованных украинцев предпенсионного возраста, передает ТАСС. Об этом агентству сообщили в российских силовых структурах. Ранее официальной информации об участии данного батальона в боевых действиях не поступало.

Как пояснил собеседник агентства, в составе батальона преобладают украинцы, которым скоро выходить на пенсию. На опубликованных официальных фотографиях с мероприятий по боевой подготовке 21-го армейского корпуса это хорошо видно.

Ранее силовые структуры сообщали, что вместе с 531-м батальоном на сумское направление была переброшена и 49-я инженерная бригада. Завершение формирования 21-го армейского корпуса было объявлено 26 июня, спустя несколько дней его подразделения направили на этот участок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски частей на Сумское направление. Полк связи ВВС Украины перевели в штурмовики под Сумами. ВСУ потеряли склады с боеприпасами и вышки связи после ударов по Сумам.