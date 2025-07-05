Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.16 комментариев
ВСУ послали под Сумы батальон предпенсионеров
Российские силовые структуры сообщили о передислокации на сумское направление батальона ВСУ, составленного в основном из мобилизованных граждан предпенсионного возраста.
На сумское направление был переброшен 531-й батальон 21-го армейского корпуса территориальной обороны, который в основном состоит из мобилизованных украинцев предпенсионного возраста, передает ТАСС. Об этом агентству сообщили в российских силовых структурах. Ранее официальной информации об участии данного батальона в боевых действиях не поступало.
Как пояснил собеседник агентства, в составе батальона преобладают украинцы, которым скоро выходить на пенсию. На опубликованных официальных фотографиях с мероприятий по боевой подготовке 21-го армейского корпуса это хорошо видно.
Ранее силовые структуры сообщали, что вместе с 531-м батальоном на сумское направление была переброшена и 49-я инженерная бригада. Завершение формирования 21-го армейского корпуса было объявлено 26 июня, спустя несколько дней его подразделения направили на этот участок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски частей на Сумское направление. Полк связи ВВС Украины перевели в штурмовики под Сумами. ВСУ потеряли склады с боеприпасами и вышки связи после ударов по Сумам.