Верховный суд запретил требовать проверки сайтов от клиентов

Верховный суд запретил требовать от клиентов проверки подлинности сайтов

Tекст: Вера Басилая

Согласно определению Верховного суда, профессиональные участники рынка должны самостоятельно отслеживать предложения в сети от их имени, передает РАПСИ.

Основанием послужил спор между жительницей Москвы и сервисным центром, которому она передала моноблок PC MSI Trident 3 для ремонта через курьера компании. Однако техника была утилизирована, а представители сервисного центра заявили, что не получали устройство и курьер у них не работает. Клиентка нашла сервисный центр через интернет на сайте с названием, совпадающим с названием ее моноблока и компании-ответчика.

Суды трех инстанций признали договор недействительным и поддержали доводы компании. Верховный суд указал, что при принятии решения нельзя подходить к оценке доказательств формально, а суды должны учитывать всю совокупность фактов, в том числе принадлежность сайта и анализ переписки между сторонами.

Из определения следует, что если услуги предлагаются от имени организации с совпадающим названием, именно компания обязана доказать, что ресурс ей не принадлежит, а реквизиты и контакты на сайте не соответствуют ее данным.

Верховный суд подчеркнул недопустимость возложения бремени доказывания на потребителя, не обладающего средствами для проверки подлинности сайта.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС России направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

