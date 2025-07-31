Политолог Малинин: Выборы в Молдавии – это принуждение людей к европейской «идентичности»

Tекст: Олег Исайченко

«Молдавия подходит к парламентским выборам в состоянии общественно-политического кризиса и с экономическими проблемами. Кишинев тянет страну к евроинтеграции, что противоречит ранее прошедшему референдуму и запросу общества», – пояснил Алексей Малинин, член экспертного клуба «Дигория».

Аналитик напомнил, что выиграть президентские выборы Майе Санду помог лишь «диаспоральный» перевес. «Это обострило противоречия в социуме», – подчеркнул политолог. «На этом фоне подготовка к сентябрьским парламентским выборам в Молдавии вызывает серьезные вопросы на предмет их соответствия демократическим стандартам», – замечает эксперт.

«Одним из примеров является процесс формирования списков избирателей перед выборами – форма для заполнения крайне проста и не требует верификации, что открывает возможность для фальсификаций. Кроме того, на участках введены ограничения видеосъемки наблюдателями», – продолжил он.

Также спикер напомнил, что ЦИК Молдавии запретил избирательным блокам использовать свою символику для агитации, а сам избирком проводит заседания в закрытом формате, и большинство из них не транслируется. Впрочем, ситуация в Румынии также вызывает беспокойство, в том числе, из-за неприкрытого вмешательства и давления со стороны стран Евросоюза и НАТО, указал Малинин.

В свою очередь Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ, напомнил, что в прошлом году конституционный суд Румынии по причине якобы «вмешательства России» и «гибридных атак» Москвы отменил первый тур президентских выборов, в котором победил независимый кандидат Келин Джорджеску.

В перечисленных выше странах не осталось демократии, и Армения также подошла к точке системного кризиса, заметил Павел Данилин, член Общественной палаты Москвы. «Премьер-министр Никол Пашинян начал якобы перестройку, а на деле – слом политической системы. Последние два года стали для него периодом жесткого сосредоточения власти. Это сопровождалось системным подавлением оппозиции и ограничением избирательных прав», – указал он.

По его словам, муниципальные выборы в Армении 2023–2025 годов показали деградацию электоральных стандартов. «Пашинян, удерживающий власть манипуляциями, сталкивается с растущим сопротивлением общества. Диаспора, лишившаяся голоса, теряет связь с родиной, а экономические трудности и эмиграция усугубляют изоляцию. Парламентские выборы, если они пройдут в следующем году, вряд ли будут свободными», – заметил он.