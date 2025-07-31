На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.29 комментариев
Взвод ВСУ сдался в плен в Запорожской области
До взвода ВСУ сдались в плен в населенном пункте Темировка в Запорожской области, рассказал боец 394-го мотострелкового полка группировки «Восток» с позывным Калим.
По его словам, взвод ВСУ сдался в плен в Тимировке, передает ТАСС. Калим добавил, что ВС России заходили в село малыми группами, обходя противника с флангов. Были также и лобовые столкновения.
Ранее российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя.
ВС России зацепились за Малиновку» на Запорожском направлении.
Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает тридцать километров.