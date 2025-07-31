Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами дронов и выполнила задачу

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, штурмовая колонна российской бронетехники прошла 30 километров под ударами украинских дронов в ходе операции по освобождению населённого пункта Новоэкономическое в ДНР, сообщает РИА «Новости». «Тайсон» отметил, что колонна двигалась с разминирующими тралами впереди, за которыми следовали боевые машины пехоты, подвижные разведывательные пункты и легкая техника. «Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались «Бабы-Яги», как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов», – сказал «Тайсон».

По словам командира, экипажи особенно тщательно готовили технику перед операцией, чтобы обеспечить максимальную защиту десанта и бронетехники. Танк в колонне шел первым, чтобы вовремя отразить возможную атаку противника и обеспечить безопасность всей группы.

«Мы довели колонну туда, куда нам сказали. Отстрелялись, и вернулись благополучно назад», – добавил боец. Командир подчеркнул, что главная задача экипажа – доставить десант к назначенным координатам и гарантировать безопасное выполнение задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные РФ также освободили Предтечино в ДНР.