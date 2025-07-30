Стало известно о запуске гибридного кроссовера под Липецком

Гибридный кроссовер с запасом хода 1 000 км начнут выпускать

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, выпуск гибридного кроссовера полного цикла стартует на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в третьем квартале 2025 года. Новая модель отличится увеличенным запасом хода и экологичностью, а производственный процесс будет полностью локализован в России.

На предприятии завершили монтаж новой линии сварки кузовов, а также линии мелкоузловой сборки. Уже произведены первые кузова автомобилей, модернизирован окрасочный цех, особое внимание уделено катафорезному грунтованию, что повысит защиту от коррозии.

Губернатор Игорь Артамонов подчеркнул, что запуск нового цикла производства приведет к созданию новых рабочих мест и поспособствует технологическому развитию региона.

Он отметил: «Руководство предприятия говорит, что машины полностью адаптированы под условия эксплуатации в России. Но речь не только о машинах. Это – инвестиции. Это рабочие места. Это новые производственные компетенции и технологическое развитие региона».

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Great Wall Motor анонсировала старт продаж гибридного кроссовера Wey в России. Впервые за много лет в стране открыт предзаказ на полностью созданный в России легковой электромобиль «Атом».