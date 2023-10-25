Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Названы сроки появления в продаже в России кроссовера Wey 05
Кроссовер Wey 05 появится в продаже в России в начале 2024 года
В рамках ежегодной пресс-конференции китайская компания Great Wall Motor анонсировала российские продажи гибридного кроссовера бренда Wey.
Как пишет «Российская газета», автомобиль получит на нашем рынке бензо-электрическую установку, в состав которой входят 150-сильный бензиновый двигатель и два электромотора, разнесенные по осям, суммарная отдача агрегатов составляет 295 л. с., что позволяет обеспечить разгон до 100 км/ч за 5 с., средний расход топлива составляет 7,7 л/100 км. Запас хода при полностью заправленном баке и заряженных аккумуляторах достигает 864 км.
Перечень оборудования новинки длиной 4870 мм включает в себя адаптивную светодиодную оптику с подсветкой зон входа, восемь подушек безопасности, выдвижные дверные ручки, работа которых проверена в российских условиях эксплуатации, и 21-дюймовые колесные диски.
Wey 05 оснащен проекционным дисплеем с дополненной реальностью, сенсорная панель управления климатической установкой с виброоткликом и доступ к некоторым функциям со смартфона. Гибридный кроссовер получил рейтинг «пять звезд» по системе EuroNCAP. Цены на эту новинку назовут ближе к старту продаж, намеченному на начало 2024 года.
Ранее Минпромторг заключил специальный инвестиционный контракт с «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» – «дочкой» китайского автоконцерна Great Wall, инвестиции превысят 42 млрд рублей.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об автозаводе по производству китайских внедорожников Great Wall Haval. Завод с 2019 года работает в Тульской области.