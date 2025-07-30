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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    7 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    4 комментария
    30 июля 2025, 14:40 • Новости дня

    Разведчики отбили мост через Днепр, сорвав атаку ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные сорвали попытку украинских подразделений перебраться через Днепр в Херсонской области и установили контроль над железнодорожным мостом, сообщили в 18-й общевойсковой армии.

    Военнослужащие 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии успешно пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр по железнодорожному мосту, передает ТАСС.

    Командование группировки «Днепр» сообщило, что российские разведчики поразили личный состав противника и водрузили российский флаг на путях моста.

    В результате атаки объект полностью перешел под контроль ВС РФ. По данным российской стороны, подразделения ВСУ пытались прорваться не только по мосту, но и с помощью лодок, однако техника была уничтожена ударами российских беспилотников во время их отступления.

    Потери ВСУ в ходе операции составили до 20 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть получили ранения.

    30 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами дронов и выполнила задачу
    Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами дронов и выполнила задачу
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая колонна российских войск преодолела тридцать километров под интенсивными атаками украинских дронов и успешно освободила населенный пункт в ДНР, рассказал командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным «Тайсон».

    По его словам, штурмовая колонна российской бронетехники прошла 30 километров под ударами украинских дронов в ходе операции по освобождению населённого пункта Новоэкономическое в ДНР, сообщает РИА «Новости». «Тайсон» отметил, что колонна двигалась с разминирующими тралами впереди, за которыми следовали боевые машины пехоты, подвижные разведывательные пункты и легкая техника. «Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались «Бабы-Яги», как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов», – сказал «Тайсон».

    По словам командира, экипажи особенно тщательно готовили технику перед операцией, чтобы обеспечить максимальную защиту десанта и бронетехники. Танк в колонне шел первым, чтобы вовремя отразить возможную атаку противника и обеспечить безопасность всей группы.

    «Мы довели колонну туда, куда нам сказали. Отстрелялись, и вернулись благополучно назад», – добавил боец. Командир подчеркнул, что главная задача экипажа – доставить десант к назначенным координатам и гарантировать безопасное выполнение задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные РФ также освободили Предтечино в ДНР.

    Комментарии (9)
    30 июля 2025, 00:59 • Новости дня
    ВСУ признали удар «Искандера» по полигону в Черниговской области
    ВСУ признали удар «Искандера» по полигону в Черниговской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили, что в результате удара по учебному подразделению ВСУ есть потери. В соцсетях сообщают, что российские войска нанесли удар комплексом «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области Украины.

    По данным украинской стороны, ликвидированы три и пострадали 18 военнослужащих. Командование украинских войск заявило, что принимает дополнительные меры безопасности на случай возможных атак на полигоны и учебные центры, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что подразделение, попавшее под удар, официально не называется. Однако ранее ряд мониторинговых ресурсов информировали о вечернем ракетном ударе по полигону в Черниговской области. Позднее появились кадры, на которых, как сообщается, зафиксирован удар ракетного комплекса «Искандер».

    «Разведкой был обнаружен лагерь подготовки БТГр 169 учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ», – говорится в сообщении. После подтверждения информации беспилотником по полигону были нанесены два удара ракетами комплекса «Искандер», одна из которых была оснащена кассетной боевой частью. По оценкам российских военных, в результате удара были ликвидированы до 200 украинских боевиков, пишут «Военкоры Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные в июне нанесли удар «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум. Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках, ВСУ поручили обустроить новые укрытия для личного состава и техники.

    Комментарии (7)
    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    29 июля 2025, 18:48 • Новости дня
    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России

    Российские войска взяли Константиновку в ДНР в оперативное окружение

    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки идут ожесточенные бои, украинские командиры покинули город, а большинство бойцов ВСУ пытаются уйти с передовой.

    Ожесточенные бои за Константиновку в ДНР сопровождаются взятием города в клещи российскими войсками, передает ТАСС. По словам эксперта из ДНР Яна Гагина, украинские подразделения испытывают критический дефицит личного состава и практически остались без командиров.

    Гагин заявил: «Константиновка сейчас может быть зажата в клещи, наши войска берут ее в клещи. Бои там идут достаточно серьезные. При этом противник испытывает колоссальный дефицит личного состава, некому ее защищать. Там не осталось командиров, не осталось руководства, офицера старше капитана найти почти невозможно – они сбежали».

    Эксперт добавил, что оставшиеся украинские военные в основном ищут возможность покинуть линию боестолкновения и считают падение города неизбежным. Он подчеркнул, что после взятия Константиновки российские войска получат выход на Славянск.

    Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на украинских командиров, что украинские части истощены, не получают подкрепления уже более восьми месяцев, а снабжение ведется в основном с помощью уязвимых для российских БПЛА беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью. Российские подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    30 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    @ mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области потери украинских военных составили около 200 убитыми и ранеными, сообщило Министерство обороны России.

    Войска России нанесли ракетный удар по учебному центру стратегического резерва сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Черниговской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. В результате атаки, по данным ведомства, украинская сторона потеряла около 200 военных убитыми и ранеными.

    В Минобороны подчеркнули, что удары были нанесены двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». Первая ракета оснащалась кассетной боевой частью, вторая – фугасной. По словам представителей министерства, координаты места дислокации были определены российским разведывательным дроном.

    Удары пришлись по лагерю 169-го учебного центра в районе населенного пункта Гончаровское. На опубликованных ведомством кадрах видны моменты поражения техники и размещения личного состава противника.

    Ранее сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили о потерях после удара по учебному подразделению ВСУ.

    Российские военные в июне нанесли удар ракетой «Искандер» по центру подготовки ВСУ в районе Сум.

    Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.

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    30 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 133 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 522 беспилотника, 624 ЗРК, 24 384 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 27 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 892 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    30 июля 2025, 08:45 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении установок HIMARS в Николаевской области

    Подполье сообщило о поражении установок HIMARS и складов ВСУ в Николаевской области

    Подполье сообщило о поражении установок HIMARS в Николаевской области
    @ Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Николаевской области удары пришлись по установкам HIMARS, складам с комплектующими и базам беспилотных катеров, после чего произошла детонация.

    В Николаевской области удары были нанесены по установкам HIMARS, складам с импортируемыми комплектующими и точкам базирования беспилотных катеров Вооруженных сил Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в районе Лупарево – Галициново зафиксировано как минимум одно попадание по установкам HIMARS. Он отметил: «Очаков и Николаевская область... Удары по точкам базирования беспилотных катеров и складов с импортируемыми комплектующими... В стороне Лупарево – Галициново били по установкам HIMARS, есть одно попадание», передает РИА «Новости».

    Координатор также отметил, что после ударов, по заявлениям местных жителей, была слышна детонация. Таким образом, речь идет о значительных повреждениях в местах дислокации ВСУ.

    Кроме того, удары были нанесены по узлам снабжения и точкам ротации ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. Лебедев уточнил, что атаки были направлены на ключевые логистические объекты и участки переброски украинских подразделений.

    Ранее Вооруженные силы России поразили склад с ракетами и установками HIMARS в Днепропетровской области. Подполье также  сообщало о нанесении ударов по системам противовоздушной обороны ВСУ в Черниговской области.

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    29 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску

    Ганчев: Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску

    Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России взяли под контроль все главные направления к Купянску, что затруднило доставку подкреплений и боеприпасов ВСУ.

    Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время проводится операция по освобождению ближайших к городу населенных пунктов.

    «В настоящее время проводится операция по освобождению ближайших населенных пунктов. Все уже подступы к Купянску практически находятся под контролем ВС РФ. Это дает возможность нам контролировать полностью перемещение всех незаконных вооруженных формирований Украины на Купянском направлении и препятствовать их ротации, подвозу боеприпасов», – заявил он.

    В середине июля российские войска начали замыкать котел у Купянска. Сообщалось, что ВСУ вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления.

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    29 июля 2025, 23:01 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Первая леди США Меланья Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией, сообщил ее муж, президент США Дональд Трамп.

    «Мы знаем Путина, и он ей нравится», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Также Трамп прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, пока неясно, чем закончится конфликт: «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое». Ранее Трамп сократил установленный им срок для достижения договоренностей между Россией и США до 10-12 дней.

    Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт. СМИ заявляли, что жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине.

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    29 июля 2025, 19:36 • Новости дня
    Красноярская чиновница извинилась за совет идти на СВО жалующимся на отключение интернета
    Красноярская чиновница извинилась за совет идти на СВО жалующимся на отключение интернета
    @ vk.com/yusma

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель Центра управления регионом Красноярского края Екатерина Кузьминых принесла извинения за свою фразу о работе на СВО, высказанную в адрес пожаловавшихся на отключения интернета в регионе.

    Руководитель Центра управления регионом Красноярского края Екатерина Кузьминых прокомментировала отключение мобильного интернета, связанное с мерами безопасности во время спецоперации, пишет «Фонтанка».

    Под постом губернатора Михаила Котюкова она заявила: «На СВО всем работы хватит», отвечая на вопрос жительницы о возможной потере работы при отсутствии связи.

    После волны возмущения жителей Кузьминых публично извинилась во «ВКонтакте». Она отметила, что форма ее ответа была «эмоциональной и неправильной» и попросила прощения у всех, кого он задел. Чиновница добавила, что ее комментарий не стоит воспринимать как официальную позицию.

    Также Кузьминых подчеркнула, что понимает трудности «удаленщиков», домохозяек и водителей, оставшихся без интернета, но призвала потерпеть ради безопасности. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила комментарий чиновницы и заявила, что Кузьминых должна покинуть пост, а ее место должен занять участник спецоперации. Мизулина отметила, что подобное отношение властей к людям недопустимо.

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    29 июля 2025, 23:25 • Новости дня
    Коц заявил, что Залужного хотят сделать президентом Украины «не для мира»

    Коц предрек «новую опричнину» на Украине в случае президентства Залужного

    Коц заявил, что Залужного хотят сделать президентом Украины «не для мира»
    @ Alberto Pezzali/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Таких президентов, как бывший главком ВСУ Валерий Залужный, ставят «не для мира», заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя сообщения о том, что страны Запада хотят видеть Залужного президентом Украины.

    Ранее Залужный попал на обложку журнала Vouge. «Вот вам и объяснение фотосессии Залужного в свежем глянце», – пишет Коц в Telegram.

    Коц отметил, что, по данным Службы внешней разведки России, Лондон и Вашингтон рассматривают Залужного как будущего президента Украины. По его мнению, при таком развитии событий жизнь на Украине «лучше не станет» и «все ресурсы пойдут на войну». Коц предрек, что мобилизация на военную службу станет более жесткой, а призывать в армию начнут с 18 лет, «ТЦК вообще дадут вольницу, окончательно оформив новую опричнину». «Не для мира ставят таких президентов», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Службы внешней разведки, представители США и Британии организовали в Альпах тайную встречу, на которой обсуждалась возможная смена власти на Украине. Киев на переговорах представляли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) и Залужный – посол в Лондоне. Западные страны рассматривают Залужного в качестве нового кандидата на пост президента Украины.

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    29 июля 2025, 21:42 • Новости дня
    В результате атаки дронов на Сальск погибли три человека

    Tекст: Евгения Караваева

    Сальск в Ростовской области подвергся атаке беспилотников, в результате которой погибли три человека, повреждены дома и железнодорожная станция.

    Мирный житель и два сапера Росгвардии погибли в результате атаки БПЛА на Сальск в Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram. Он выразил соболезнования родственникам и сообщил о выплатах семьям погибших.

    Пострадала инфраструктура железнодорожной станции, было временно ограничено движение поездов. Поезда пошли к полудню по временной схеме, ведутся восстановительные работы, которые планируют завершить к утру 30 июля. Пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием.

    В микрорайоне Новосальск вечером 29 июля без электроснабжения оставались 2840 человек. Ведутся восстановительные работы, социальные объекты уже подключены к электроснабжению.

    В результате взрыва повреждены 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов, два легковых автомобиля, а также 54 квартиры, в которых выбиты окна. Сформировано несколько групп муниципальной комиссии, которые завершат обследование ущерба в течение трех дней и произведут выплаты за имущество в течение двух недель. Восстановление наиболее пострадавших домов и квартир начнется в приоритетном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель автомобиля погиб в результате атаки беспилотника на территорию Ростовской области. Ростовская АЭС заявила о продолжении работы в штатном режиме после атаки со стороны ВСУ. Специалисты РЖД восстановили движение поездов через Сальск в Ростовской области.

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    29 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Российская армия взяла под контроль пять километров границы у Темировки

    Эксперт Марочко: Российская армия взяла под контроль пять километров границы у Темировки

    Tекст: Валерия Городецкая

    После взятия Темировки российские войска вышли на административную границу России и установили контроль над участком протяженностью около пяти километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко добавил, что, по его информации, «там развивается успех», передает ТАСС.

    Напомним, российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области.

    Накануне российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

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    30 июля 2025, 02:20 • Новости дня
    Захарова осудила отказ США участвовать в конференции ООН по Палестине

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко прокомментировала решение Вашингтона не участвовать в обсуждении ближневосточного урегулирования в ООН, подчеркнув двойные стандарты американской политики.

    США не стали участвовать в конференции ООН по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Госдеп счел конференцию вредной для дипломатии, «пощечиной жертвам 7 октября» и «оскорблением», передает РИА «Новости».

    «А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не пощёчина ли это американским союзниками во Второй мировой войне – солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину, памятники которым сейчас взрываются, а захоронения сравниваются с землёй, как это произошло с Холмом Славы во Львове?» – заявила Захарова в Telegram.

    Дипломат также напомнила о трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, уточнив, что тогда десятки людей были заживо сожжены киевским режимом. Кроме того, Захарова поставила под сомнение моральность производства патронов на американских заводах для боевиков ВСУ, назвав это оскорблением памяти детей, чьи имена вписаны на Аллее Ангелов в Донецке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Госдеп США назвал намерения Франции безрассудными. Британия выразила готовность официально признать Палестину перед Генассамблеей ООН в сентябре при условии сохранения израильской блокады Газы.

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    29 июля 2025, 20:57 • Новости дня
    ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

    Восемь приграничных сел Белгородской области подверглись атакам беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Во вторник сразу несколько районов Белгородской области подверглись атакам украинских дронов, в результате которых пострадали люди и повреждена техника.

    Украинские военные атаковали дронами восемь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, передает РИА «Новости». Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Нежеголь Шебекинского округа после удара FPV-дрона по грузовику ранены трое мужчин.

    В селе Белянка при уборке урожая от взрыва повреждены «КамАЗ» и комбайн. Также под удар попал поселок Уразово Валуйского округа. В селе Борки было зафиксировано три атаки беспилотников.

    В селе Двулучное повреждены забор, трактор и автомобиль на территории частного дома. Хутор Леоновка также подвергся атаке дрона. В Краснояружском районе в селе Графовка дрон повредил частный дом, а в селе Зозули Борисовского района беспилотник взорвался возле жилого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Борчанской территориальной администрации и водитель получили ранения после атаки беспилотника ВСУ. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника. В нескольких районах Ростовской области отражают атаку беспилотников, в Сальске есть погибший.

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    29 июля 2025, 22:16 • Новости дня
    Жертвой FPV-дрона в Курской области стал 19-летний мирный житель

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки FPV-дрона на село Карыж погиб 19-летний мирный житель, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Погиб 19-летний сотрудник компании связи «Алабуга», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн выразил соболезнования близким погибшего. Он назвал произошедшее «варварским и бесчеловечным преступлением нацистов». Он выразил уверенность, что будут наказаны все виновные в гибели мирных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на Сальск в Ростовской области погибли три человека. На хуторе Новосальск в Ростовской области при разминировании украинского беспилотника погибли двое саперов.

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    Зачем Трамп пугает российских покупателей нефти

    Уже 8 августа Дональд Трамп может ввести самые жесткие санкции против российской нефти – запретить покупать ее другим странам. Это настолько серьезная по последствиям угроза, что рынки никак не могут в нее поверить. Речь идет фактически о полной остановке российского нефтяного экспорта. Согласятся ли на это Индия и Китай – крупнейшие покупатели нашей нефти? Подробности

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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Как и почему ошибались подводники Второй мировой

    Может ли подводная лодка вести торпедную атаку не по кораблям, а по скалам? События Второй мировой войны показывают, что вполне. Более того, в результате подобных ошибок командиры-подводники получали иногда даже высокие награды. Ровно 80 лет назад случилась последняя ошибка подводного флота времен Второй мировой. Почему и как все это происходило? Подробности

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    Британцев приговорили к лишению интернет-свободы

    «Речь идет о тотальном контроле, и более ни о чем». Такими словами жители Великобритании комментируют первые итоги работы только что вступившего в действие закона о безопасности в интернете. Намерения заявлены самые что ни на есть благие: защитить психику детей от угроз из цифрового пространства. Однако практика показывает нечто совсем иное. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    • Новый ультиматум США к России

      Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул: Россия должна согласиться на перемирие с Украиной за 10-12 дней. Ответ представляется очевидным.

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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