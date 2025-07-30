Подсчитаны вероятные потери ФРГ из-за пошлин США

Tекст: Денис Тельманов

Потери германской промышленности из-за американских импортных пошлин в среднесрочной перспективе могут достичь 31 млрд евро, сообщает ТАСС, ссылаясь на расчеты Deloitte.

Наиболее значительный ущерб ожидает машиностроительный сектор, где прогнозируется сокращение экспорта в США на 23% и убытки в 7,2 млрд евро.

Фармацевтическая промышленность может недополучить 5,1 млрд евро при снижении объема поставок почти на 20%. Значительные потери понесут также автомобильная и химическая отрасли.

Ранее президент США Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о введении единой пошлины 15% на все европейские товары, ввозимые в Соединенные Штаты.

В то же время Евросоюз не будет вводить тарифы на американские товары. До заключения соглашения администрация Трампа рассматривала вариант увеличения пошлин до 30% на весь экспорт Евросоюза. Трамп охарактеризовал достигнутые договоренности как «самые крупные» в истории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц считал введение ответных пошлин преждевременным до завершения переговоров между Евросоюзом и США.

Президент BDI Петер Ляйбингер отмечал, что Европа сохраняет важные рычаги давления из-за зависимости США от европейских технологий и оборудования.

Эксперты называли предстоящий визит Фридриха Мерца в Вашингтон «поездкой ради поездки», указывая, что канцлер готовится как к дружескому диалогу, так и к возможной конфронтации.