Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.8 комментариев
СМИ: В Петербурге отменили Главный военно-морской парад
Фонтанка: В Петербурге отменили Главный военно-морской парад
Подготовку к масштабному военно-морскому параду в Петербурге полностью остановили, 27 июля корабли и авиация не примут участие в праздновании Дня ВМФ.
Организаторы приняли решение отменить Главный военно-морской парад в Петербурге по соображениям безопасности, передает Фонтанка.ру.
В этом году военные корабли не выйдут в Неву и на Кронштадтский рейд, а также не состоится авиационная часть мероприятия. Тренировки пеших расчетов, в которых участвовали военные моряки, курсанты и кадеты, завершились в начале июля.
В программе ко Дню ВМФ в Петербурге остались возложение венков с участием официальных лиц и праздничный концерт на Дворцовой площади.
Главный военно-морской парад проводится в Петербурге с 2017 года, объединяя две площадки: Кронштадт и Сенатскую площадь. В 2024 году кронштадтскую часть парада также отменили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота страны, которая включает строительство новых кораблей и подводных лодок.