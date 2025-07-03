«Камаз» запретил пронос еды сотрудникам на свои объекты

«Камаз» запретил пронос покупной еды сотрудникам на свои объекты

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники завода больше не могут проносить в здания заказанную еду, а также купленную в магазине пищевую продукцию, пишут «Вести Камаза».

При этом работники могут приносить контейнеры с приготовленной дома едой для личного потребления.

Запрет касается и промышленных товаров, кроме тех, которые нужны для исполнения служебных обязанностей.

Отмечается, что меры приняли из-за возможного массового отравления с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий на фоне СВО.

Ранее замсекретаря Совбеза Юрий Коков заявил о росте вовлечения мигрантов из Средней Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории России.