Названы области, в которых в России защищают больше всего диссертаций

Tекст: Дмитрий Зубарев

На заседании Высшей аттестационной комиссии (ВАК) ее главный ученый секретарь Дмитрий Иванов сообщил, что чаще всего российские ученые защищают диссертации по техническим, медицинским и биологическим наукам, передает ТАСС.

Среди конкретных специальностей лидирует «региональная и отраслевая экономика» как по докторским, так и по кандидатским работам.

За полтора года ВАК рассмотрела 1185 дел о присуждении степени доктора наук с положительным решением и 21 с отказом, что составляет малый процент отрицательных решений. По кандидатам наук из 8607 решений только 44 были отрицательными.

Иванов отметил, что средний возраст докторов наук при защите составляет 46 лет, при этом 31% из них – моложе 40 лет. Для кандидатов наук средний возраст – 34 года, из которых 67% моложе 35 лет. Доля кандидатов, завершивших аспирантуру, составляет 76%. Докторантуру проходили только 17% докторов наук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер защитил магистерскую диссертацию с борта Международной космической станции. Вагнер представил исследование по повышению эффективности отбора персонала в госсекторе.