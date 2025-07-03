Fox News сообщил о миллиардном иске к ВМС США на Гавайях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совет по водоснабжению Гонолулу (BWS) подал федеральный иск против ВМС США, требуя компенсацию более 1 млрд долларов за выбросы нефтепродуктов и опасных веществ в единственный источник питьевой воды на острове Оаху, передает РИА «Новости». База Перл-Харбор-Хикам находится примерно в 10 километрах от Гонолулу.

По информации Fox News, в ноябре 2021 года из подземных резервуаров базы в водоносный слой попало около 102 тысяч литров авиационного топлива, что затронуло 93 тыс. жителей.

ВМС США признали ответственность за экологический и гуманитарный кризис, однако, по словам представителей BWS, военные отказались компенсировать расходы в 1,2 млрд долларов, необходимые для ликвидации последствий. Совет подчеркнул свою задачу минимизировать финансовое бремя для жителей Оаху и добиться полного возмещения затрат со стороны ВМС.

В октябре 2023 года BWS уже направлял претензию в рамках Федерального закона о деликтных исках, но в январе 2024 года ВМС отказались удовлетворить требования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители российского экологического движения «Зеленые» заявили, что ВМС США причастны к массовой гибели китов у побережья Камчатки.