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Пожарные АЭС «Аккую» приняли участие в тушении лесного пожара в Турции
Служба пожарной безопасности строящейся АЭС «Аккую» приняла участие в тушении лесного пожара в районе Бахчедереси, примерно в 45 км от строительной площадки станции, сообщила Служба коммуникаций АО «Аккую Нуклеар».
Как сообщили в компании, возгорание не представляло угрозы для объекта атомной электростанции, передает ТАСС.
В тушении, по информации компании, были задействованы автоцистерна для тушения лесных пожаров, три водовоза и 36 сотрудников пожарной службы. «Служба пожарной безопасности АЭС «Аккую» приняла участие в тушении лесного пожара, возникшего ночью в районе Бахчедереси – около 7 км к северу от поселка Ташуджу», – говорится в официальном сообщении.
Тушение осложнялось из-за длительной засухи и сильного ветра, который часто менял направление, отмечают в релизе. Пожарные АЭС работали в координации с муниципальными службами провинции Мерсин и сотрудниками районного управления лесного хозяйства, что позволило полностью локализовать пожар.
В настоящее время небольшие локальные очаги продолжают ликвидировать муниципальные пожарные расчеты. На площадке самой АЭС пожарные продолжают нести дежурство в штатном режиме.
В пятницу в нескольких районах Антальи разгорелись природные пожары, часть местных жителей эвакуирована, огонь тушат с использованием авиации и спецтехники.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с начала года в стране произошло 3140 пожаров, а одной из основных версий расследования остается умышленный поджог.
В начале июля два крупных лесных пожара возникли в районе курортного города Измир на западе страны.