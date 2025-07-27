Пожарные АЭС «Аккую» приняли участие в тушении лесного пожара в Турции

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в компании, возгорание не представляло угрозы для объекта атомной электростанции, передает ТАСС.

В тушении, по информации компании, были задействованы автоцистерна для тушения лесных пожаров, три водовоза и 36 сотрудников пожарной службы. «Служба пожарной безопасности АЭС «Аккую» приняла участие в тушении лесного пожара, возникшего ночью в районе Бахчедереси – около 7 км к северу от поселка Ташуджу», – говорится в официальном сообщении.

Тушение осложнялось из-за длительной засухи и сильного ветра, который часто менял направление, отмечают в релизе. Пожарные АЭС работали в координации с муниципальными службами провинции Мерсин и сотрудниками районного управления лесного хозяйства, что позволило полностью локализовать пожар.

В настоящее время небольшие локальные очаги продолжают ликвидировать муниципальные пожарные расчеты. На площадке самой АЭС пожарные продолжают нести дежурство в штатном режиме.

В пятницу в нескольких районах Антальи разгорелись природные пожары, часть местных жителей эвакуирована, огонь тушат с использованием авиации и спецтехники.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с начала года в стране произошло 3140 пожаров, а одной из основных версий расследования остается умышленный поджог.

В начале июля два крупных лесных пожара возникли в районе курортного города Измир на западе страны.