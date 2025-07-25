Воздушная тревога охватила всю территорию Украины

Информация о воздушной тревоге распространилась через официальный портал оповещения населения Украины. Сигналы тревоги были зафиксированы сначала в отдельных областях, однако уже в течение одной минуты предупреждение распространилось на всю территорию страны, передает ТАСС.

Отмечается, что тревога была объявлена в 13.49 по местному времени, что совпадает с московским временем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога. Воздушная тревога также объявлялась в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области произошли взрывы.