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    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

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    25 июля 2025, 14:05 • Новости дня

    Воздушная тревога охватила всю территорию Украины

    Сигналы воздушной тревоги охватили все регионы Украины днем 25 июля, когда сообщения о возможной угрозе распространились в течение одной минуты.

    Информация о воздушной тревоге распространилась через официальный портал оповещения населения Украины. Сигналы тревоги были зафиксированы сначала в отдельных областях, однако уже в течение одной минуты предупреждение распространилось на всю территорию страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что тревога была объявлена в 13.49 по местному времени, что совпадает с московским временем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога. Воздушная тревога также объявлялась в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области произошли взрывы.

    25 июля 2025, 12:15 • Новости дня
    ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot
    ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую неделю уничтожены четыре пусковые установки американского ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    С 19 по 25 июля ВС России нанесли десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по территориальным центрам комплектования ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России нанесли поражение цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также поразили групповым ударом энергообъекты на Украине.

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    25 июля 2025, 08:07 • Новости дня
    ВСУ выбиты с позиций в Малиевке Днепропетровской области
    ВСУ выбиты с позиций в Малиевке Днепропетровской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Малиевка Днепропетровской области российские штурмовики выбили подразделения ВСУ с занятых позиций при штурме населенного пункта, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовики выбили Вооруженные силы Украины с позиций в селе Малиевка Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

    Ранее российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

    Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    24 июля 2025, 19:12 • Новости дня
    Группировка «Центр» установила контроль над Зверево и Новоэкономическим в ДНР
    Группировка «Центр» установила контроль над Зверево и Новоэкономическим в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Населенные пункты Новоэкономическое и Зверево на территории ДНР были заняты российскими военными в ходе наступления на Красноармейском направлении.

    Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике, передает «Интерфакс». В результате наступательных действий группировки войск «Центр» были заняты Новоэкономическое и Зверево.

    В сообщении уточняется, что атака была проведена на Красноармейском направлении. Представители Минобороны подчеркнули, что укрепления противника были преодолены, а населенные пункты перешли под полный контроль российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные из состава Южной группировки провели наступательную операцию и взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в Донецкой народной республике.

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    25 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    Подполье сообщило о массовом отказе ВСУ отправляться под Красноармейск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о масштабных отказах военных ВСУ ехать на красноармейское направление, где фиксируется высокий процент отказников.

    Массовые отказы украинских военнослужащих отправляться на красноармейское направление фиксируются в рядах ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, из десяти отправляемых на данный участок фронта военнослужащих восемь отказываются выполнять приказ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, насчитывает около ста человек. Дронщики российского спецназа заставили подразделения ВСУ покинуть позиции под Красноармейском. ВСУ готовят город к уличным боям на данном направлении.

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    25 июля 2025, 11:06 • Новости дня
    Власти ДНР сообщили об освобождении Зеленого Гая
    Власти ДНР сообщили об освобождении Зеленого Гая
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Зеленый Гай на северо-западе от Комара перешло под контроль российских военных после активных действий группировки «Восток», сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российские военные выбили подразделения ВСУ с позиций в селе Зеленый Гай, передает ТАСС. По его словам, группировка «Восток» провела операцию северо-западнее населенного пункта Комар, в результате которой Зеленый Гай перешел под контроль российских сил.

    Кимаковский также рассказал, что на Южно-Донецком направлении под контролем ВСУ остаются только три населенных пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ оставили позиции под населенным пунктом Зеленый Гай в Харьковской области. Командование ВСУ подтвердило факт дезертирства своих военных с указанных позиций. Российские силы заняли оставленные ВСУ укрепления без боя.

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    25 июля 2025, 04:05 • Новости дня
    Бастрыкин назвал число убитых ВСУ мирных жителей Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году погибли более 330 мирных жителей, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

    «В результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он также сообщил о более чем 3,2 тыс. украинских атак на Белгородскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Жертвами этих атак стали 779 человек, из них 23 ребенка, ранены более 3,4 тыс. человек, в том числе 202 ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские военные освободили Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков в Курской области.

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    25 июля 2025, 03:54 • Новости дня
    БПЛА атаковали Краснодарский край

    Tекст: Антон Антонов

    В Темрюкском и Славянском районах обломки беспилотников повредили окна в частных домах, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    «Фрагменты БПЛА повредили стекла в домовладениях в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края», – сообщил оперативный штаб в Telegram.

    В станице Курчанской Темрюкского района обломки БПЛА выбили стекла в двух домовладениях. В Славянске-на-Кубани атака БПЛА привела к повреждению окон в одном доме. По предварительным данным, никто не пострадал, пожаров не было. На местах находятся специалисты правоохранительных органов и специальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказского федерального округа  ввели план «Ковер».

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    25 июля 2025, 05:43 • Новости дня
    США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США поддерживают продолжение переговоров между Россией и Украиной и выражают надежду на то, что стороны договорятся о полном прекращении огня, заявил замглавы пресс-службы Госдепа Томми Пиготт.

    «Могу сказать, что мы продолжаем содействовать прямым переговорам между Россией и Украиной в целях достижения всеобъемлющего прекращения огня и, в конечном итоге, мирного урегулирования на основе переговоров», – приводит слова Пиготта ТАСС.

    Пиготт отметил, что состоялся третий раунд переговоров между сторонами. Он подчеркнул, что американская сторона поддерживает призывы Киева «к полному и безусловному прекращению огня».

    Он добавил, что Вашингтон приветствует новость о договоренности России и Украины по дальнейшему обмену военнопленными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут. Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны.

    Эксперты указывали, что Киев призывами к прекращению огня хочет замедлить продвижение российской армии. При этом украинская сторона не соглашается на короткие перемирия, чтобы хотя бы забрать раненых и убитых.

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    24 июля 2025, 18:59 • Новости дня
    Дроны ВСУ ранили двоих мирных жителей в Белгородской области

    Дроны ВСУ ранили двоих мирных жителей в Ракитянском районе Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атак украинских беспилотников в Ракитянском районе Белгородской области пострадали двое мужчин, один из которых получил минно-взрывную травму.

    В селе Илек-Кошары FPV-дрон поразил сельскохозяйственное предприятие: мужчина, находившийся рядом в момент взрыва, получил непроникающее ранение живота. Его оперативно доставили в Ракитянскую центральную районную больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. На месте происшествия повреждены четыре единицы спецтехники, остекление и фасад ангара.

    Второй инцидент произошел возле села Новозахаровка, где дрон атаковал трактор, работавший в поле. Мужчина, находившийся внутри, получил минно-взрывную травму, а также ушибы головы и грудной клетки. Его доставили в ту же больницу попутным транспортом.

    После оказания первой медицинской помощи обоих пострадавших направят для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода.

    Накануне в результате атак ВСУ на Белгородскую область ранены три женщины.

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    24 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    В результате атаки украинского дрона в Курской области погибла пенсионерка

    В результате удара украинского БПЛА в Курской области погибла пенсионерка

    Tекст: Евгения Караваева

    В частном доме деревни Сухая Курской области произошел взрыв после атаки украинского БПЛА, погибла местная жительница.

    Беспилотник атаковал жилой дом в деревне Сухая Рыльского района. В результате взрыва погибла пенсионерка, которой было 85 лет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

    Власти региона выразили соболезнования родным, назвав случившееся невосполнимой утратой.

    Ранее мужчину с осколочными ранами госпитализировали после атаки БПЛА в Курской области. Особая боль жителей – гибель пятилетнего мальчика Анатолия, который пытался прикрыть маму от дрона ВСУ на пляже.

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    24 июля 2025, 22:30 • Новости дня
    Женщина получила осколочные ранения при атаке дрона на Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника в селе Двулучное Валуйского округа ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Атаки ВСУ на Валуйский округ продолжаются. Ранен мирный житель», – сообщил Гладков в Telegram.

    Беспилотником атакован частный дом. Женщина получила «множественные осколочные ранения рук и ног, а также непроникающее ранение живота». Дом поврежден в результате атаки БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ракитянском районе Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников пострадали двое мужчин. В поселке Гайворон Белгородской области в результате атаки украинского дрона пострадали три женщины.

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    25 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Путин отметил мужество сотрудников СК, МВД и ФСБ в зоне спецоперации
    Путин отметил мужество сотрудников СК, МВД и ФСБ в зоне спецоперации
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении работников следственных органов СК, МВД и ФСБ с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации отметил личное мужество правоохранителей в зоне проведения специальной военной операции.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, выразил правоохранителям благодарность за эффективную работу по защите прав и свобод жителей России, а также по укреплению институтов правового государства.

    Он отметил, что в число важных задач, решением которых заняты СК, МВД и ФСБ, входят борьба с криминалом, в том числе организованной преступностью, коррупцией и наркоторговлей, а также противодействие терроризму и экстремизму.

    Президент подчеркнул, что от правоохранителей требуется предельная самоотдача и объективность, а также межведомственная координация. Он указал на необходимость учитывать современные вызовы – преступления в цифровом пространстве и «изощренные схемы мошенничества», от которых страдают в том числе пожилые граждане и семьи участников специальной военной операции.

    «Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», – заявил Путин.

    Он отметил личное мужество сотрудников органов следствия в зоне проведения специальной военной операции. Президент выразил уверенность, что правоохранители продолжат с честью решать все поставленные перед ними задачи.

    «Желаю вам успехов в службе, здоровья и благополучия вашим семьям. Поздравляю вас!» – заявил он.

    Напомним, Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и ветеранов с Днем войск национальной гвардии, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции, которые «доблестно сражаются за нашу свободу и суверенитет».

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    25 июля 2025, 07:57 • Новости дня
    Российские военные применили антидроновые пончо при штурме Зверева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При освобождении населенного пункта Зверево российские военные использовали специальные маскировочные средства для защиты от дронов, что обеспечило успешное наступление.

    Российские военнослужащие применили антидроновые пончо и одеяла при освобождении поселка Зверево в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Минобороны России сообщило, что к захвату населенного пункта привлекались подразделения 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр».

    Перед штурмом артиллерия и FPV-дроны подавили выявленные огневые точки и скопления украинских неонацистов, что позволило штурмовым группам быстро войти в поселок. «Воины-гвардейцы преодолели открытые участки местности, используя индивидуальные средства маскировки – антидроновые пончо и одеяла», – отметили в ведомстве.

    По информации Минобороны, наступление велось с применением тактики скрытного накопления сил и поэтапной зачистки укреплений противника. Военнослужащие методично продвигались, освобождая поселок дом за домом. Противник понес значительные потери и оставил позиции, спасаясь бегством.

    Минобороны подчеркнуло успех слаженных действий подразделений БПЛА, артиллерии и штурмовиков, что позволило российским военным продолжить наступление в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Красноармейске. Российские войска освободили населенные пункты Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Российские подразделения освободили Старую Николаевку в ДНР.

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    25 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по штабу ВСУ в Херсоне

    Сальдо: ВС России нанесли удар по штабу ВСУ в Херсоне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Точный авиаудар по зданию бывшего управления МВД в Херсоне сорвал штабной сбор украинских военных и полиции, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В здании бывшего ГУ МВД проходило совещание офицеров ВСУ и представителей полиции Украины, прибывших из Николаева, пояснил Сальдо, передает ТАСС.

    В этот момент по строению был нанесен удар.

    Объективный контроль зафиксировал попытки эвакуации украинских военных после авиаудара. Однако транспорт украинских сил также был уничтожен российскими войсками в ходе атаки.

    Целью удара стали командные структуры противника, удар позволил нанести существенный ущерб управлению украинских формирований на этом направлении.

    В начале июля удар корректируемой авиабомбой по селу Январское в Днепропетровской области уничтожил штаб бригады ВСУ.

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    25 июля 2025, 06:04 • Новости дня
    Водолацкий рассказал о создании украинских батальонов в ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнопленные, не желающие возвращаться на родину, после проверок пополняют особые подразделения под управлением Вооруженных сил России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, украинских военнопленных, отказавшихся от обмена и возвращения на Украину, после тщательных проверок формируют в отдельный батальон, который действует под командованием российских военных, передает ТАСС. Водолацкий добавил, что отдельные пленные заключают контракты с подразделениями, созданными из бывших солдат украинской армии, которые теперь находятся под контролем ВС России. «На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь. Некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ», – заявил Водолацкий.

    Депутат добавил, что тех украинских военнопленных, кто соглашается вернуться на Украину, там, как правило, направляют в штрафные батальоны или подразделения территориальной обороны. Водолацкий пояснил, что подобные подразделения бросают на самые сложные участки боевых действий, а за ними стоят националисты, которые угрожают расправой в случае сдачи в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские бойцы использовали дроны «Баба-яга» для бомбежки позиций ВСУ. Пленный рассказал, что 18-летних украинцев заставляли подписывать контракты на военную службу.

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      Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

      Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.

      3 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

      Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

      8 комментариев
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      Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

      Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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