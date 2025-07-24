Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группа боевиков из подразделения «Русского добровольческого корпуса» была уничтожена в районе Купянска в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. В числе ликвидированных оказался Михаил Павлов, известный под позывным «Перс».

Павлов, уроженец Иваново, ранее отбывал наказание по ст. 228 УК РФ, а в 2023 году отправился добровольцем в зону спецоперации.

Во время боевых действий он добровольно сдался в плен украинским военным и присоединился к РДК, который действует под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Павлов активно давал интервью иностранным и украинским СМИ, его использовали для пропаганды и вербовки новых участников в РДК.

Сообщается, что он участвовал в боях на Сватовском направлении, а также в вылазке в село Козинка в Белгородской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участника РДК заочно осудили на пожизненный срок за убийство российских военных. В Петербурге арестовали мужчину, который планировал вступить в РДК. Жителя Крыма осудили за намерение присоединиться к РДК.