Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?17 комментариев
Военные ВСУ обвинили Зеленского в нехватке беспилотников
Бойцы одного из украинских штурмовых полков на сумском направлении записали видео с критикой президента после проблем с получением беспилотников.
Военнослужащие 33-го отдельного штурмового полка ВСУ на сумском направлении обвинили Владимира Зеленского в том, что подразделение не получает необходимое количество беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили агентству, что на фоне усиливающихся протестных настроений на Украине бойцы полка записали видео с оскорблениями в адрес Зеленского, отметив его неспособность обеспечить их средствами БПЛА. По словам источника, в подразделении резко выросло недовольство из-за нехватки техники. Ранее силовики отмечали, что командование 33-го полка размещает объявления о сборе средств на нужды военных, используя ситуацию для заработка денег.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой по завышенной цене. ВСУ продолжают получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. На Украине изъяли бракованные мины после жалоб ВСУ.