Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?12 комментариев
Российские ПВО сбили 16 украинских дронов над Черным морем
Над Черным морем российские ПВО сбили 16 украинских дронов
В течение часа силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников самолетного типа над Черным морем и Крымом.
Атака произошла 23 июля с 19:00 до 20:00 по московскому времени, сообщило Минобороны России в Telegram.
Восемь беспилотников сбиты над акваторией Черного моря, еще восемь – над территорией Крыма. Кроме того, около 14:30 по московскому времени российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, российские дроны уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Харьковом, в Севастополе сбиты шесть вражеских БПЛА.