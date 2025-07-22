А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Олимпийскую чемпионку по плаванию Олексяк отстранили за нарушения антидопинговых правил
Канадская пловчиха Пенелопа Олексяк получила временное отстранение за многократные нарушения порядка передачи сведений о своем местонахождении.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило олимпийскую чемпионку по плаванию из Канады Пенелопу Олексяк за три нарушения правил предоставления информации о местонахождении, сообщает ТАСС. По данным ITA, нарушения зафиксированы с октября 2024 года по июнь 2025 года.
Олексяк в возрасте 25 лет 6 июля заявила, что не сможет принять участие в чемпионате мира 2025 года согласно решению Федерации плавания Канады.
При этом она подчеркнула: «Я всегда оставалась чистой спортсменкой».
Олексяк завоевала олимпийское золото в 2016 году на дистанции 100 метров вольным стилем. В ее активе также две серебряные и четыре бронзовые олимпийские медали, два серебра и семь бронз на чемпионатах мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее победителя чемпионата мира 2014 года по вольной борьбе Хетага Цаболова дисквалифицировали на шесть лет за отказ пройти допинг-тест. А российская фигуристка Надежда Понтелеенко получила четырехлетнюю дисквалификацию после положительной допинг-пробы на мельдоний.