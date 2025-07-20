Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.7 комментариев
В ЛНР отпраздновали День металлурга
В Луганской Народной Республике состоялись торжественные мероприятия и спортивные встречи, приуроченные ко Дню металлурга, а лучшие работники получили заслуженные награды.
В ЛНР прошел ряд праздничных мероприятий по случаю Дня металлурга. Глава республики Леонид Пасечник поздравил металлургов и отметил заслуги работников отрасли, подчеркнув, что на предприятия приходится до 90% промышленного производства региона. Он отметил, что благодаря инвестициям группы компаний Южного горно-металлургического комплекса ведется модернизация производств, расширяются рынки и создаются новые рабочие места.
Пасечник лично вручил награды лучшим сотрудникам Алчевского металлургического комбината ЮГМК, присвоив звания «Заслуженный металлург ЛНР» и вручив грамоты и благодарности. Он подчеркнул, что металлургия признана стратегическим направлением развития экономики страны, а продукция предприятий ЛНР в 2024 году превысила 90 млрд рублей.
В Алчевске состоялись также спортивные соревнования – легкоатлетический пробег, турнир по настольному теннису и шахматам. Участников и победителей поздравила глава Алчевского округа Светлана Гребенькова, пожелав всем крепкого здоровья и отличного настроения.