Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.7 комментариев
Собянин сообщил о сбитом четвертом беспилотнике, летевшем на Москву
ПВО Министерства обороны сбили очередной беспилотник, который направлялся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
В воскресенье Собянин сообщал об уничтожении трех украинских БПЛА, летевших на столицу.
Кроме того, ранее в результате работы ПВО было уничтожено еще три беспилотника, обломки которых упали в разных районах столицы.