Собянин сообщил о сбитом четвертом беспилотнике, летевшем на Москву

Введены ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово

Аэропорты Внуково и Домодедово временно прекратили прием и отправку рейсов

Tекст: Вера Басилая

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.

Решение принято с целью обеспечения безопасности полетов, воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Все наземные службы, авиадиспетчеры и экипажи принимают необходимые меры для предотвращения угроз.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что атака очередного беспилотника, направленного на город, была успешно отражена, следует из сообщения в его Telegram-канале.

На месте обнаружения обломков работают спасатели и другие экстренные службы.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили беспилотник, атаковавший столицу.

Дежурные средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 71 дрон ВСУ над девятью регионами России, их них над Московским регионом сбито 16 дронов.