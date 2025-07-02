Тренер раскрыла планы фигуристов Шичиной и Дрозда на сезон

Тренер Румянцева рассказала о скором возвращении Шичиной на лед

Tекст: Евгения Караваева

Ритм-танец спортсменов будет готов после того, как Шичина вновь выйдет на лед после перенесенной операции, передает ТАСС.

По словам Румянцевой, восстановление спортсменки после перенесенной операции идет успешно: «Сейчас ей назначили небольшие процедуры, она их делает, и не на долгое время мы прекратили тренировки. Но скоро Лиза выйдет на лед снова. Произвольная программа у них поставлена».

Румянцева уточнила, что работу над ритмическим танцем дуэт начнет сразу после возвращения Шичиной на лед.

Шичина и Дрозд выступают в танцах на льду, им 20 и 29 лет соответственно. На чемпионате России этого года дуэт занял десятое место.

Тренер также рассказала о подготовке к сезону пары Арины Горшениной и Ильи Макарова. Оба танца для этого дуэта были полностью изменены, и новая произвольная программа исполнена в необычном для спортсменов стиле, что, по мнению тренера, станет интересным опытом для самих фигуристов и зрителей.

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