Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Совфед одобрил повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Совет Федерации выступил за повышение максимального размера штрафа за несвоевременное уведомление военкомата о смене места проживания.
Закон увеличивает размер административного штрафа за нарушение обязанности сообщать в военкомат о переезде, передает РИА «Новости».
Согласно документу, несообщение или просрочка уведомления военкомата или органа первичного воинского учета о смене места жительства, не подтвержденном регистрацией, а также неявка по вызову при переезде карается штрафом от 10 до 20 тыс. рублей.
Ранее штраф составлял от 1 до 5 тыс. рублей.
В конце июня проект закона, ужесточающий ответственность за неуведомление военкомата о переезде, приняли в Госдуме.