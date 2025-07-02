Грушко: Россия принимает меры по безопасности на фоне действий НАТО на Балтике

Tекст: Дарья Григоренко

«Еще раз подчеркну, этот регион превращен в зону острого военного соперничества – и это очень опасная вещь. Хорошо известно, что мы принимаем все необходимые меры для обеспечения нашей безопасности и обороны», – отметил Грушко, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что действия НАТО способны превратить Балтийский регион, ранее считавшийся самым спокойным в военном отношении в Европе, в зону военного противостояния и конкуренции. Он заверил, что Россия «будет во всеоружии» и не допустит проецирования военной силы НАТО с балтийского и северного направлений, пишет РИА «Новости».

В эфире телеканала «Россия 24» Грушко также обратил внимание на масштабную милитаризацию Евросоюза. Замглавы МИД отметил, что эти изменения существенно влияют на отношение России к Евросоюзу и обязательно учитываются в процессе военного строительства страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила усиление натовской военной активности на восточном фланге, включая Черное море. Грушко отметил, что из-за антироссийских шагов ситуация в Балтийском море может перерасти в вооруженный конфликт в любой момент.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте назвал Черное и Балтийское моря зонами ответственности НАТО. Ранее Захарова пообещала ответные действия на активность НАТО в Балтийском море.