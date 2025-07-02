Нефть подорожала на ожиданиях повышения спроса

Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях повышения спроса

Tекст: Мария Иванова

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 8.00 поднималась на 0,12%, до 67,19 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,09%, до 65,51 доллара, передает РИА «Новости».

По мнению экспертов, ослабление доллара оказывает поддержку ценам на нефть и ведет к повышению спроса со стороны трейдеров, расплачивающихся в других валютах. Аналитики полагают, что снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой ставки может повлечь повышение экономической активности на рынке.

«Пока геополитика остается в стороне, фьючерсы на нефть, скорее всего, будут торговаться в более узком диапазоне», – цитирует Reuters аналитика Phillip Nov Приянкe Сачдеву.