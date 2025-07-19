Стамбульские аэропорты побили рекорды по количеству рейсов за сутки

Tекст: Мария Иванова

Стамбульские аэропорты установили новые рекорды по числу обслуженных рейсов, передает РИА «Новости».

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что 18 июля Стамбульский аэропорт принял 1 тыс. 695 рейсов, что стало новым максимальным показателем. Аэропорт им. Сабихи Гекчен на востоке города также достиг рекорда, обслужив более 148 тыс. пассажиров и 832 рейса всего за одни сутки, несмотря на то, что там действует только одна взлетно-посадочная полоса.

В апреле этого года Стамбульский аэропорт первым в Европе начал проводить параллельные операции сразу на трех взлетно-посадочных полосах одновременно. По словам министра, воздушная гавань уже второй год подряд занимает первое место в списке лучших международных аэропортов по версии журнала Travel + Leisure.

Туризм продолжает приносить доходы Турции: по данным министерства культуры и туризма, за первый квартал 2025 года страна заработала рекордные 9,5 млрд долларов.

При этом отмечается, что число иностранных посетителей снизилось почти на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и составило более 15,6 млн человек.

Ранее АТОР заявил об отсутствии массовых отмен туров из-за задержек рейсов.

Посол России в Турции предупреждал о попытках «задрать цены» на турецких курортах.