Анонсирован приезд американского блогера IShowSpeed в Россию

Американский блогер IShowSpeed объявил о планах поездки по России в августе

Tекст: Вера Басилая

Команда стримера IShowSpeed обсуждает два варианта пути по России: от Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга, передает Ura.ru.

Поездка должна пройти в августе 2025 года, после чего блогер планирует объявить о старте азиатского тура.

В планах также провести совместные прямые эфиры и встречи с известными российскими блогерами.

IShowSpeed известен своей аудиторией свыше 40 млн подписчиков на YouTube, а также провокационным и энергичным стилем ведения IRL-стримов.

С 7 июля 2025 года блогер начал второй европейский тур, в рамках которого уже посетил Польшу, страны Балтии и ряд других европейских государств.