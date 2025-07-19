Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
Анонсирован приезд американского блогера IShowSpeed в Россию
Американский блогер IShowSpeed объявил о планах поездки по России в августе
Американский блогер IShowSpeed собирается в августе 2025 года отправиться в путешествие по России, рассматривает возможные маршруты между Петербургом, Сочи, Москвой и Екатеринбургом.
Команда стримера IShowSpeed обсуждает два варианта пути по России: от Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга, передает Ura.ru.
Поездка должна пройти в августе 2025 года, после чего блогер планирует объявить о старте азиатского тура.
В планах также провести совместные прямые эфиры и встречи с известными российскими блогерами.
IShowSpeed известен своей аудиторией свыше 40 млн подписчиков на YouTube, а также провокационным и энергичным стилем ведения IRL-стримов.
С 7 июля 2025 года блогер начал второй европейский тур, в рамках которого уже посетил Польшу, страны Балтии и ряд других европейских государств.