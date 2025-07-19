Режиссер Шахназаров и еще девять россиян попали в 18-й пакет санкций ЕС

Tекст: Ирма Каплан

Европейский совет заявил, что усилия по дальнейшему ограничению способности России вести войну должны быть продолжены. Он также выразил готовность усилить давление на Россию, в том числе путем принятия дальнейших санкций, сказано в предваряющем санкционные списки напоминании в журнале ЕС.

«Совет ЕС считает, что 14 физических и 41 юридическое лицо, ответственные за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, юридических лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры, изложенные в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 269/2014», – сказано в заметке.

Затем следует приложение с именами и названиями компаний, против которых выступает Евросоюз.

В частности, среди физических лиц упомянут режиссер, гендиректор «Мосфильма» и народный артист России Карен Шахназаров, первый замминистра культуры Крыма Ольга Бурова, гендиректор «Волгатранс» Виктор Фофанов, топ-менеджер фирмы «Технология развития открытых систем» Александр Ушко, экс-глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов и другие.

Кроме россиян, под санкциями оказались граждане Индии, Китая, Ирана и Азербайджана. Всем им запрещен въезд в ЕС, а оставленные в Европе активы будут заморожены.

Среди российских юридических лиц под санкции попали НПО «Рубин», АО «Полимер», Московский механический завод специальной техники, ООО «Аэроскан», а также 22 банка (Т-банк, ДОМ.РФ, Трансстройбанк, Ozon Банк, Сургутнефтегазбанк, банк «Санкт-Петербург», «Яндекс банк» и другие). С упомянутыми банками европейским финорганизациям запрещены любые транзакции

Кроме того, в списке оказались 18 фирм из Азербайджана, Индии, Китая, ОАЭ, Сингапура и острова Маврикия.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 18-й по счету пакет санкций Евросоюза обречен на провал и нанесет ущерб самому объединению, сообщило постпредство России при ЕС.

До этого совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, который включает новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

Кремль заявил о наличии у России иммунитета к санкциям ЕС.