Tекст: Дмитрий Зубарев

Плохо устроенные укрепления стали одной из причин быстрой сдачи позиций Вооружёнными силами Украины в приграничных районах Харьковской области, сообщает ТАСС.

Военнопленный ВСУ Сергей Король рассказал, что укрепления возводились под неграмотным руководством командования, что позволило российским войскам с легкостью брать эти позиции. «Плохие укрепления, потому что сразу сдавались они, брались очень быстро. Во-первых, неправильно копали: просто вдоль посадки мы копали», – сообщил Король.

По словам Короля, его мобилизовали в 2023 году, несмотря на проблемы со здоровьем, и обещали отправить в тыл, но в итоге он оказался на границе в Харьковской области. Он отметил, что командование не прислушивалось к солдатам и часто проявляло жестокость, включая избиения за невыполнение приказов.

В начале июля 2025 года российские подразделения начали штурм позиций ВСУ возле села Меловое. Короля и ещё двух солдат отправили охранять беспилотники, однако вскоре их блиндаж был взят штурмом, и украинские военные сдались без сопротивления. Российские военные разрешили Королю записать видео для своей семьи.

Военнопленный добавил, что не жалеет о своем решении сдаться, так как не понимает, за что гибнут украинские военные. Он отметил хорошее отношение к себе в плену и заявил: «Я не понимаю, зачем умирать, непонятно за что, лучше остаться в плену. Со мной обращаются хорошо».

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт объяснил значение освобождения Мелового в Харьковской области. Российские войска освободили населенный пункт Меловое. Российский флаг водрузили над зданием в Меловом.