На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
Подрядчик Пентагона уволил нашедшую ошибку в коде артсистем сотрудницу
Independent: Подрядчик Пентагона уволил сотрудницу за найденную ошибку в коде артсистем
Сотрудница крупной оборонной компании заявила, что потеряла работу после обнаружения критических ошибок в коде артиллерийских систем, которыми пользуются армия США и их союзники.
Дебора Хейл, специалист по программному обеспечению из компании Science Applications International Corporation (SAIC), заявила, что была уволена после того, как обнаружила критические ошибки в коде артиллерийских систем, используемых армией США и другими странами, передает Independent.
В своем иске она заявляет, что выявленные проблемы нарушали по меньшей мере восемь нормативных актов армии, минобороны США, НАТО и NASA, передает РИА «Новости».
По словам Хейл, недостатки кода препятствовали полноценной разработке и тестированию систем безопасности, что могло поставить под угрозу жизни американских военных, гражданских и союзников. Она считает, что после увольнения в 2023 году SAIC внесла ее в черный список внутри оборонной отрасли, лишив возможности трудоустройства по специальности.
В самой SAIC отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что не обсуждают текущие судебные разбирательства.
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