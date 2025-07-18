Подрядчик Пентагона уволил нашедшую ошибку в коде артсистем сотрудницу

Independent: Подрядчик Пентагона уволил сотрудницу за найденную ошибку в коде артсистем

Tекст: Мария Иванова

Дебора Хейл, специалист по программному обеспечению из компании Science Applications International Corporation (SAIC), заявила, что была уволена после того, как обнаружила критические ошибки в коде артиллерийских систем, используемых армией США и другими странами, передает Independent.

В своем иске она заявляет, что выявленные проблемы нарушали по меньшей мере восемь нормативных актов армии, минобороны США, НАТО и NASA, передает РИА «Новости».

По словам Хейл, недостатки кода препятствовали полноценной разработке и тестированию систем безопасности, что могло поставить под угрозу жизни американских военных, гражданских и союзников. Она считает, что после увольнения в 2023 году SAIC внесла ее в черный список внутри оборонной отрасли, лишив возможности трудоустройства по специальности.

В самой SAIC отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что не обсуждают текущие судебные разбирательства.

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Газета ВЗГЛЯД отмечала, что утечки секретных данных из Белого дома происходят регулярно и вызывают обеспокоенность среди американских властей.

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