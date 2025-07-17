Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Госдума одобрила предложенные ЕР налоговые льготы для производителей гражданских дронов
Законопроект, устанавливающий нулевую ставку НДС для производителей гражданских беспилотных летательных аппаратов, принят в первом чтении депутатами Государственной думы.
Документ был внесен депутатами и сенаторами от партии «Единая Россия» во главе с секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Если до начала спецоперации о налоговых льготах для производителей дронов речи не шло, то сейчас без этого не обойтись», – отметил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Он подчеркнул важность поддержки отечественных технологий и малых предприятий благодаря снижению налоговой нагрузки.
Льготы распространяются на аппараты с массой от 0,15 кг, тогда как ранее нулевая ставка НДС применялась только к дронам тяжелее 30 кг. Также отменяется НДС на ввоз двигателей и комплектующих для беспилотников. Новые правила будут действовать до конца 2027 года.
Для получения льготы потребуется предоставить контракт о реализации судов, акт приема-передачи и выписку из реестра российской промышленной продукции. Партия указывает, что такие шаги удешевят продукцию и усилят позиции российских производств.