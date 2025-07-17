Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Москвичка потребовала от актера Певцова компенсацию и извинения
Жительница Москвы потребовала от Дмитрия Певцова компенсацию и извинения
В Тверской суд Москвы поступило исковое заявление о защите чести и достоинства к депутату и актеру Дмитрию Певцову с требованием компенсации.
Согласно картотеке суда, истцом выступает Александра Тищенко, ответчиком – Дмитрий Певцов. Иск подан 14 июля, дата рассмотрения дела пока не определена, передает РИА «Новости».
По информации «Московского комсомольца», иск связан с закрытием драмтеатра «Мел» в районе Отрадное, который работал около 30 лет, его деятельность прекратилась в 2024 году. Истец пыталась попасть на прием к Певцову для обсуждения ситуации с театром, но, по данным издания, ей это не удалось.
Александра Тищенко требует взыскать с Дмитрия Певцова компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей, а также публичных извинений за, как утверждает истец, оскорбительные высказывания в ее адрес.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Филиппа Киркорова к Любови Успенской о защите чести и достоинства, взыскал с нее около 280 тыс. рублей.
В мае Гагаринский суд Москвы отклонил иск зоозащитника к Эдгарду Запашному о защите чести.