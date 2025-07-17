Подполье сообщило о подозрительных иностранных судах в порту Одессы

В порту Одессы замечены судна с возможным вооружением для ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Члены антифашистского подполья сообщили о заметном росте числа иностранных судов, прибывающих в порт Одессы, с возможным грузом военной помощи для ВСУ, передает РИА «Новости».

По словам подпольщиков, есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева.

Если поступившая информация о вооружениях подтвердится, то российской стороне будут переданы координаты складов и сухогрузов, после чего подполье сможет скорректировать удары по этим объектам. В подполье отмечают, что занимаются тщательной проверкой данных – подтверждение ожидается сразу от нескольких независимых друг от друга источников.

«Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим», – подчеркнул источник.

Ранее подполье сообщило о поставках вооружения для ВСУ через порт Измаил, откуда его перегружают на поезда и отправляют через Николаевскую область.

В результате серии взрывов в Одессе получили повреждения портовые краны, техника и складские помещения.

В мае ракеты «Искандер» нанесли удар по контейнеровозу и складу в порту Одессы, что привело к детонации и крупному пожару среди военных грузов, при этом на борту судна находились безэкипажные катера.