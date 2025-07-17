Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Россия решила передать Украине 3 тыс. тел погибших
Россия начала процесс передачи Украине 3 тыс. тел украинских военных, первая тысяча тел была передана 17 июля в рамках договоренностей.
Россия начала процесс передачи Украине трех тысяч тел военнослужащих ВСУ, как и обещал президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Первая партия в одну тысячу тел была передана украинской стороне 17 июля, подтвердил источник, близкий к российской переговорной группе.
Источник подчеркнул: «Украинской стороне будет передано 3 000 тел, как и обещал президент. Сегодня начало именно этого трека». Передача тел проходит в рамках договоренностей между сторонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона передала украинской тысячу тел военнослужащих вооруженных сил Украины.