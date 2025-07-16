Tекст: Ирма Каплан

На Харьковском направлении штурмовики группировки войск «Север» уничтожили несколько боевых групп ВСУ в селе Дегтярное, выбили врага из трех опорпунктов в лесных массивах окрестностей села Меловое, сообщает неофициальный Telegram-канал бойцов «Северный ветер».

«На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 12 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой», – сказано в посте.

Также «Северяне» зачистили 17 домовладений в Волчанске и продвинулись на более чем 1900 метров в прилегающих лесных массивах.

Мотострелки «Северян» в Рыжевке зачистили пять домостроений на северной окраине села, десантники продвинулись в лесных массивах окрестностей Бессаловки.

Бойцы рассказали, что при попытке прорваться в приграничный поселок Новый Путь половина солдат ВСУ были уничтожены, остальные бежали в Павловку.

На Сумском направлении мотострелки и десантники группировки зачистили несколько кварталов в Варачино, продвинулись в юго-западной части Юнаковки.

«За сутки враг предпринял четыре безуспешные контратаки: в районах сел Садки и Запселье, а также около Яблоновки. Всего в четырех контратаках противник задействовал свыше 30 человек, из которых большинство уничтожены», –рассказали военнослужащие.

За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской, отмечено в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время боев за Поддубное украинский солдат был убит своими, когда пытался сдаться в плен.

Вечером вторника стало известно, что окружение украинских подразделений у Купянска завершено, российские военные готовят плацдарм для наступления на город, а ВСУ оказались в безвыходном положении.