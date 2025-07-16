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    Как японцы истребляли русское население Сахалина
    Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Названа готовая передать Украине 17 комплексов Patriot страна
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    Вашингтон отказался передавать Украине ракеты большой дальности
    ВСУ лишились элитного полка «Скала» в Харьковской области
    Одиннадцать человек пострадали в ДТП с электробусами в Москве
    Пушков раскрыл мотивы отказа Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    Второй город в России запретил электросамокаты
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    16 июля 2025, 03:19 • Новости дня

    Украинские военные расстреляли сослуживца при попытке сдаться в плен

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время боев за Поддубное украинский солдат был убит своими, когда пытался сдаться в плен, рассказал штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый».

    Он рассказал, что при попытке взять пленных не всегда их удается увести с поля боя живыми, так как сослуживцы ВСУ расстреливают и своих, и чужих без разбора, как это было недавно в боях за Поддубное в ДНР.

    «Мы хотели одного взять, но так получилось, что он с нами не дошел. Когда берешь в плен, они (противники – прим. ВЗГЛЯД) сразу пытаются убрать и его, и нас. То есть сразу работает миномет, танк, все, что у них есть, они все силы пускают на вот это, чтобы убрать», – рассказал «Шустрый» РИА «Новости».

    Как писала в начале июля газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР.

    15 июля 2025, 18:04 • Новости дня
    Названа готовая передать Украине 17 комплексов Patriot страна

    NYT: Швейцария могла предложить передать 17 комплексов Patriot Киеву

    Названа готовая передать Украине 17 комплексов Patriot страна
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страной, которая может продать 17 комплексов Patriot для передачи на Украину, может быть Швейцария, пишет The New York Times.

    По информации NYT, Швейцарии оказались не нужны системы Patriot. В материале также говорится, что в настоящее время США располагают 60 комплексами из примерно 180, находящихся в мире.

    Сейчас на Украине размещено около восьми комплексов Patriot, большинство из которых используется для противовоздушной защиты Киева, пишет издание. Германия собирается приобрести два дополнительных комплекса для поставки Вооруженным силам Украины, а Норвегия запланировала покупку еще одного.

    Стоимость одной батареи Patriot составляет примерно 1 млрд долларов в зависимости от конкретной модели, а цена одной ракеты-перехватчика достигает 3,7 млн долларов. Для сравнения: ракеты JASSM стоят около 1,5 млн долларов, а ATACMS – не менее 1 млн долларов.

    В материале подчеркивается, что президент США Дональд Трамп не давал гарантий продажи Украине комплексов Patriot. При этом часть военной продукции может поступать из государств вне НАТО, что дает им приоритет при приобретении комплектующих. Такая практика уже применялась на протяжении текущего конфликта.

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Телеканал CNN сообщал, что США рассматривают передачу ракет и боеприпасов Киеву через НАТО.

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    15 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    15 июля 2025, 16:46 • Новости дня
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала FT «умирающей газетой», которая известна тем, что «вырывает слова из контекста ради увеличения просмотров», передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Трамп лишь задал вопрос, а не поощрял какие-либо действия, связанные с ударами по российским городам.

    «Газета Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», – сказала она.

    Пресс-секретарь также отметила, что Трамп «неустанно работает» над завершением конфликта на Украине и пытается достичь мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    15 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Российские войска начали замыкать котел у Купянска

    Ганчев сообщил о готовности наступления российских войск на Купянск

    Российские войска начали замыкать котел у Купянска
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружение украинских подразделений у Купянска завершено, российские военные готовят плацдарм для наступления на город, а ВСУ оказались в безвыходном положении.

    Российские войска берут в окружение город Купянск в Харьковской области, подразделения ВСУ оказались фактически заблокированы, передает ТАСС. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация для украинской группировки в районе города стала патовой.

    По его словам, «наши вооруженные силы замыкают котел, линия фронта расширяется». Ганчев отметил, что плацдарм для прямого наступления на Купянск практически готов, операция может начаться в ближайшее время. Ганчев подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, могут либо сдаться в плен, либо быть уничтожены: «Скорее всего, они действительно или попадут в окружение, в лучшем случае сдадутся в плен, либо будут уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки «Юг» и «Восток» освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике.

    Авиационный удар по временной базе украинских военных под Купянском уничтожил десятки солдат и технику противника. Российские войска на Купянском направлении ежедневно освобождают по два-три населенных пункта в Харьковской области.

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    15 июля 2025, 19:46 • Новости дня
    Европа отказалась возвращать вывезенных с Украины детей родителям
    Европа отказалась возвращать вывезенных с Украины детей родителям
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный по правам ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала о проблемах с возвратом детей, вывезенных с Украины в европейские страны.

    Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать родителям, передает РИА «Новости». Колесник-Лавинская заявила, что европейские государства ссылаются на вопросы безопасности и решения местных опекунских советов, которые зачастую ставятся выше постановлений украинских судов.

    Колесник-Лавинская отметила: «Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности». По ее словам, Германия и Польша не признают украинские судебные акты, поскольку считают, что дети уже адаптировались, а родители проживают в опасной зоне.

    Омбудсмен подчеркнула, что такая позиция европейских стран затрудняет процесс возвращения детей их семьям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские госорганы формируют собственный перечень детей, находящихся на Украине, для их последующего воссоединения с российскими семьями. Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что в числе разыскиваемых органами внутренних дел жителей приграничных районов региона значатся четверо детей.

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    15 июля 2025, 20:56 • Новости дня
    ВСУ лишились элитного полка «Скала» в Харьковской области
    ВСУ лишились элитного полка «Скала» в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Элитный полк «Скала» Вооруженных сил Украины понес критические потери на Харьковском направлении, потеряв боеспособность после боев в районе Мелового.

    Десантно-штурмовой полк «Скала» Вооруженных сил Украины фактически перестал существовать как боевое подразделение на Харьковском фронте, передает ТАСС.

    В пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что полк был личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского и экстренно перебрасывался из Львовской области.

    В администрации подчеркнули, что подразделение считалось элитным и предназначалось для сдерживания наступления российской армии. Однако, по словам представителей ВГА, даже такие части не смогли выдержать огневого давления российских войск.

    В сообщении также отмечено, что в июле бойцы группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области, где полк «Скала» понес значительные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли контроль над селом Воскресенка на стыке ДНР и Днепропетровской области.

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    15 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Политолог Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осуждение Будапештом гибели венгра при мобилизации на Украине углубит раскол в позициях ЕС по вопросу поддержки Киева. Однако официально Брюссель, вероятно, предпочтет не комментировать инцидент, ожидая сигналов из Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз ввести санкции против украинского руководства.

    «Орбан – прагматичный и опытный политик, который использует произошедшее для укрепления своей позиции по Украине: в частности, он выступает против передачи оружия Киеву и 18-го пакета антироссийских санкций», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Думаю, Орбану удастся в очередной раз «качнуть» Евросоюз и углубить раскол среди его руководства. Европейская общественность еще раз убедится в антигуманности киевских властей. Но официально Брюссель, как обычно, предпочтёт отмолчаться, ожидая сигналов из Вашингтона», – подчеркнул спикер.

    «Банковая же попытается всеми способами, в том числе с помощью карманных медиаресурсов, сделать так, чтобы инцидент не связывали с Зеленским. Хотя его репутацию вряд ли что-то ухудшит», – напомнил собеседник.

    «Что касается отношений Будапешта и Киева, то они и так почти на нуле, а до дипломатического разрыва и вооруженного конфликта дело не дойдет. Впрочем, в Венгрии в следующем году пройдут парламентские выборы, поэтому Орбан может запланировать какую-нибудь «заварушку» для мобилизации своих сторонников», – допустил аналитик.

    «При этом для России раскол в руководстве ЕС выгоден, равно как и наглядное подтверждение несостоятельности Евросоюза – даже в вопросе защиты собственных граждан», – резюмировал эксперт.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Речь идет о 45-летнем жителе Берегово Йожефе Шебештьене, имевшем двойное гражданство. Его в начале июля насильно доставили на призывной пункт и избили. Мужчина скончался в больнице. Его похоронили в родном городе. О случившемся сообщили родственники погибшего.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине. Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

    «Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил дипломат. Киев же отверг обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

    В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Будапешт открыто выступают в защиту прав своих соотечественников на Украине и готовы объединить усилия для противодействия насильственной украинизации и дискриминации национальных меньшинств.

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    15 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине

    Кремль назвал поставки оружия Украине поддержкой эскалации конфликта

    Кремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле назвали слова Дональда Трампа о военных поставках Киеву серьезными и сообщили о намерении тщательно проанализировать заявление американского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Кремле восприняли заявления Трампа о военных поставках Киеву как серьезные и собираются провести их тщательный анализ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что какие-то заявления адресованы лично президенту Владимиру Путину, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне.

    Песков также прокомментировал решения Вашингтона и его союзников по поставкам оружия на Украину. По его словам, эти шаги Киев расценивает не как сигнал к поиску мира, а как призыв продолжать боевые действия. Он подчеркнул, что подобные решения воспринимаются Украиной как поддержка дальнейшей эскалации конфликта.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп 14 июля отметил, что Вашингтон продолжит передавать оружие и военную технику Киеву при условии, что Европа оплатит эти поставки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Планы Вашингтона могут сказаться как на ситуации на поле боя, так и на перспективах урегулирования конфликта.

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    15 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Госдума приняла закон о защите религиозных символов России
    Госдума приняла закон о защите религиозных символов России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы утвердили закон, ограничивающий использование изображений культовых зданий и символов без соответствующих элементов, с учетом важных исторических исключений.

    Закон был принят во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС. Документ внесли группа депутатов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой в мае 2025 года, а первоначальное одобрение проект получил в июне.

    Изменения касаются федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и запрещают использовать изображения культовых зданий, их узнаваемых частей и иных объектов с религиозными символами без самих символов в СМИ, при продаже товаров и в рекламе. Также новый порядок распространяется на государственные и муниципальные символы, знаки и эмблемы.

    Поправки ко второму чтению расширили список запрещенных действий, включив в него официальные геральдические знаки и их части. Исключения касаются случаев, если в определенный период времени на оригинале символы отсутствовали или если их воспроизведение ведет к осквернению символа.

    Председатель комитета Яна Лантратова напомнила, что это решение важно для журналистов, которым теперь разрешено публиковать изображения храмов без крестов, если на исторических фотографиях символ действительно отсутствовал.

    Депутат Игорь Антропенко отметил, что вера связана с добротой и милосердием, а любая спекуляция или оскорбление религии не может быть проигнорировано.

    Ранее в РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов.

    Член СПЧ Кирилл Кабанов выразил мнение, что продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники.

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    15 июля 2025, 19:54 • Новости дня
    Чехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
    Чехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
    @ Olha Tanasiichuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прага не планирует участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке вооружения для Вооруженных сил Украины, заявил чешский премьер Петр Фиала.

    Фиала заявил изданию Publico, что Чехия будет сосредотачиваться на других способах поддержки Украины, включая участие в инициативе по поставкам боеприпасов, передает РИА «Новости».

    «Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту (президента Трампа)», – заявил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что отправка западных вооружений Киеву способствует продолжению боевых действий и препятствует поиску мирного решения.

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    15 июля 2025, 17:02 • Новости дня
    На производство самолетов в России выделено 765 млрд рублей

    Кабмин решил направить 765 млрд рублей на проект производства самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское правительство определило крупные инвестиции для развития авиационной отрасли, включая создание отечественных самолетов и вертолетов в ближайшие шесть лет.

    О планах правительства сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин на стратегической сессии, передает ТАСС.

    Мишустин заявил: «Чтобы обеспечить независимость российской гражданской авиации, сформирован профильный федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов».

    На его реализацию в течение шести лет планируется выделить из федерального бюджета суммарно 765 млрд рублей, прежде всего на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры, различных технических систем и всего перечня наукоемкого оборудования.

    Премьер уточнил, что речь идет о «уникальной продукции, не имеющей российских аналогов, и выпуск которой необходимо освоить». Средства будут использованы для разработки новых самолетов, вертолетов, а также для создания современных комплектующих и электронных систем. Власти рассчитывают повысить уровень независимости российской гражданской авиации за счет реализации данного федерального проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МС-21 стал символом преодоления санкционного давления и способен заменить Boeing на рынке. Россия смогла заместить около 80 западных систем и агрегатов в конструкции нового лайнера. В 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Сертификацию авиадвигателя ПД-8 запланировали на конец 2023 года.

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    15 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Пушков раскрыл мотивы отказа Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    Пушков раскрыл мотивы отказа Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Отказ президента США Дональда Трампа от поставок Киеву дальнобойных ракет JASSM и запрет на удары по Москве могут быть проявлением нежелания резкой эскалации конфликта с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.

    «Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300,9 тыс. км. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Пушков отметил, что объективно последние заявления Трампа и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    До этого Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

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    15 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Второй город в России запретил электросамокаты

    В Елабуге запретили прокат электросамокатов

    Второй город в России запретил электросамокаты
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокат электросамокатов стал недоступен в Елабуге, так как городской инфраструктуры для их безопасного движения сейчас нет, что создает неудобства для пешеходов, сообщили в пресс-службе Елабужского муниципального района.

    Глава исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева объяснила, что движение электросамокатов по тротуарам создает неудобства для пешеходов и представляет опасность для всех участников движения, передает «РИА Новости».

    По ее словам, для запуска движения электросамокатов должны быть выделены специальные полосы, минимум велодорожки, с соответствующей разметкой и знаками.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Благовещенска ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщил мэр города Олег Имамеев.

    Ранее в России начали готовить к запуску систему на базе искусственного интеллекта, которая будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками, включая пересечение пешеходных переходов без спешивания.

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    15 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп подвергается «неприличному давлению» со стороны Евросоюза и руководства НАТО.

    По словам Лаврова, западные союзники настойчиво требуют от американского лидера продолжения поддержки Украины и поставок современного, в том числе наступательного вооружения, несмотря на издержки для собственных налогоплательщиков, передает ТАСС.

    «Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах», – отметил он ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

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    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признался, что ждет реакции президента России Владимира Путина на слова Трампа.

    Комментарии (14)
    15 июля 2025, 18:28 • Новости дня
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ростовской области инициировали выплаты сотрудникам полиции, которые отказались от предложенных им взяток.

    Об инициативе поощрения сотрудников, отказавшихся от взяток, сообщил начальник управления МВД по региону Александр Речицкий, передает РИА «Новости». По его словам, полицейским компенсируют суммы, которые им предлагали взяткодатели во время совершения противоправных действий.

    Чиновник уточнил, что подобная мера направлена на формирование устойчивой антикоррупционной позиции среди сотрудников правоохранительных органов.

    «За стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», – сказал он.

    В апреле пятеро полицейских из Подольска оказались под следствием по обвинению в получении и посредничестве при передаче взятки на сумму 15 млн рублей.

    В марте в Москве командир второго ОСБ ГАИ полковник Сергей Кобозев отказался от взятки в 665 тысяч рублей, предложенной московским бизнесменом за незаконную мигалку.

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    В Киеве не поняли смысл слов Трампа о системах Patriot
    Европа отказалась возвращать вывезенных с Украины детей родителям
    В Калиниграде арестовали обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ
    Жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине
    Самолет с медиками разбился под Лондоном
    Заслуженный учитель выступил против идеи возвращения к 10-летнему обучению в школе
    Российский город получил статус родины Ивана-царевича

    В торговой войне США с ЕС победит Китай

    Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа. США могут втянуть Европу в торговую войну, заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса. По словам экспертов, жесткая торговая война нанесет ущерб по обе стороны Атлантики, но в противостоянии будет и выигравшая третья сторона. Подробности

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    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

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    Россия сделала важный шаг к освобождению Запорожской области

    ВС России освободили село Малиновка. Небольшой населенный пункт расположен на пути к Гуляйполю – одному из наиболее укрепленных противником городов на Запорожском направлении. По словам экспертов, последние продвижения российских военных на данном участке фронта приближают момент освобождения всего региона. Подробности

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    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России

    «Киев сразу испытает облегчение, но вскоре ощутит знакомое чувство разочарования», «Эксперты сомневаются в достоверности угроз Трампа», «Европа разочарована», «План Трампа соответствует его меркантильной натуре». Так западные СМИ оценили «важное заявление» президента США Дональда Трампа 14 июля в адрес России. Почему в Европе и США недовольны озвученными мерами? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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