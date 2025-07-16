Tекст: Ирма Каплан

Он рассказал, что при попытке взять пленных не всегда их удается увести с поля боя живыми, так как сослуживцы ВСУ расстреливают и своих, и чужих без разбора, как это было недавно в боях за Поддубное в ДНР.

«Мы хотели одного взять, но так получилось, что он с нами не дошел. Когда берешь в плен, они (противники – прим. ВЗГЛЯД) сразу пытаются убрать и его, и нас. То есть сразу работает миномет, танк, все, что у них есть, они все силы пускают на вот это, чтобы убрать», – рассказал «Шустрый» РИА «Новости».

Как писала в начале июля газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР.