Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Ударом ФАБ уничтожены резервы ВСУ на границе с Днепропетровской областью
ВС России Ударом ФАБ уничтожили резервы ВСУ на границе с Днепропетровской областью
В результате авиаудара российскими ФАБ на границе ДНР и Днепропетровской области в селе Январское была уничтожена часть тыловых резерва ВСУ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Часть резерва Вооруженных сил Украины была уничтожена ударом российских корректируемых авиабомб (ФАБ) в селе Январском на границе ДНР и Днепропетровской области, передает ТАСС.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы нанесенным ударом не позволили переброшенным вооруженным формированиям закрепиться на позициях или организовать оборону.
По его словам, значительная часть подразделения сразу была ликвидирована. Кимаковский уточнил, что уничтоженные резервы относились к тыловым подразделениям украинской армии.
Ранее силовые структуры России сообщали, что украинское командование направило тыловое подразделение в район Январского для усиления обороны на этом направлении.
Ранее группа бойцов 144-й механизированной бригады ВСУ сдалась в плен на границе ДНР и Днепропетровской области после отказа украинской стороны эвакуировать их.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска расширяют наступление в Днепропетровской области.