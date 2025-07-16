Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
В РЖД пообещали полностью убрать гравитационные туалеты из вагонов
В течение нескольких лет устаревшие туалетные системы и санитарные зоны окончательно прекратят использовать в пассажирских поездах РЖД, сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.
В настоящее время вагоны с гравитационными туалетами используются в парке компании крайне редко, такие вагоны выходят на линию лишь для разовых и резервных перевозок, а основной пассажирский парк оснащен современными биотуалетами и санитарными узлами, сказал Колесников, передает РИА «Новости».
В ближайшие несколько лет курсирование поездов с таким оборудованием завершится. По мере выведения старых вагонов из эксплуатации отпадет и необходимость в санитарных зонах, где ранее санузлы закрывались перед прибытием на станцию.
Новые вагоны полностью обеспечивают потребности пассажиров и соответствуют современным стандартам комфорта и санитарии, заключил замгендиректора РЖД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в РЖД заявили о планах упростить оформление билетов для пассажиров с питомцами благодаря сохранению данных животных в личном кабинете.