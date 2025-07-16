В РЖД пообещали полностью убрать гравитационные туалеты из вагонов

Tекст: Алексей Дегтярев

В настоящее время вагоны с гравитационными туалетами используются в парке компании крайне редко, такие вагоны выходят на линию лишь для разовых и резервных перевозок, а основной пассажирский парк оснащен современными биотуалетами и санитарными узлами, сказал Колесников, передает РИА «Новости».

В ближайшие несколько лет курсирование поездов с таким оборудованием завершится. По мере выведения старых вагонов из эксплуатации отпадет и необходимость в санитарных зонах, где ранее санузлы закрывались перед прибытием на станцию.

Новые вагоны полностью обеспечивают потребности пассажиров и соответствуют современным стандартам комфорта и санитарии, заключил замгендиректора РЖД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в РЖД заявили о планах упростить оформление билетов для пассажиров с питомцами благодаря сохранению данных животных в личном кабинете.