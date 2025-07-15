Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Электроснабжение Рыльского района в Курской области восстановили
Электроснабжение Рыльского района в Курской области восстановили после атаки беспилотника
В Рыльском районе Курской области специалисты устранили последствия повреждения электроподстанции, вызванного атакой беспилотника, и полностью восстановили электроснабжение.
Причиной перебоев с энергоснабжением стала атака вражеского беспилотника, в результате чего на электроподстанции начался пожар. Без света остались более тысячи человек, напомнил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.
Все аварийные работы завершились, неполадки устранены в полном объеме. Энергетики оперативно справились с восстановлением инфраструктуры.
«Благодарю энергетиков за оперативную работу», – отметил в сообщении и. о. губернатора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, около 9 тыс. жителей Курской области остались без электроэнергии.