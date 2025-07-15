Tекст: Вера Басилая

На брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Марк Рютте, занимающий пост генсека НАТО и имеющий образование историка, не делал блестящих исторических параллелей, как это делает помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Мединский занимает позицию, которая по табелю о рангах выше федерального министра, и что в отличие от Рютте, его коллега неоднократно отличался яркими историческими экскурсиями, параллелями и сравнениями.

«Ни в Вашингтоне, ни в Европе, ни в НАТО не утруждают себя, чтобы понять ситуацию де-факто и де-юре в российских коридорах власти», – отметил Песков.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что со стороны России на переговоры приехали «несерьезные люди», включая историка, рассказывавшего о событиях с 1250 года. Помощник президента России Владимир Мединский допустил возможность обсуждения с Рютте вопросов истории Малороссии и Войска Запорожского. Мединский также предложил отправить Рютте школьный учебник истории, чтобы тот узнал, что в XII веке Украины не существовало.

Захарова, отвечая на критику Рютте о главе российской делегации, заявила. что делегацию России в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер.