Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Песков сравнил исторические заявления Мединского и Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте, несмотря на образование историка, не проводил ярких исторических параллелей, как помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую переговорную группу в Стамбуле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Марк Рютте, занимающий пост генсека НАТО и имеющий образование историка, не делал блестящих исторических параллелей, как это делает помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что Мединский занимает позицию, которая по табелю о рангах выше федерального министра, и что в отличие от Рютте, его коллега неоднократно отличался яркими историческими экскурсиями, параллелями и сравнениями.
«Ни в Вашингтоне, ни в Европе, ни в НАТО не утруждают себя, чтобы понять ситуацию де-факто и де-юре в российских коридорах власти», – отметил Песков.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что со стороны России на переговоры приехали «несерьезные люди», включая историка, рассказывавшего о событиях с 1250 года. Помощник президента России Владимир Мединский допустил возможность обсуждения с Рютте вопросов истории Малороссии и Войска Запорожского. Мединский также предложил отправить Рютте школьный учебник истории, чтобы тот узнал, что в XII веке Украины не существовало.
Захарова, отвечая на критику Рютте о главе российской делегации, заявила. что делегацию России в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер.