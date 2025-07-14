Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.0 комментариев
Захватчики заложников в ростовском СИЗО признали вину
В Южном окружном военном суде слушается дело о захвате заложников в следственном изоляторе Ростовской области, четверо из пяти подсудимых полностью признали вину.
Четверо из пяти фигурантов дела о захвате заложников в ростовском СИЗО в 2024 году признали свою вину, передает ТАСС.
Один из подсудимых заявил о частичном признании вины.
Ранее в ходе расследования стало известно, что побег из ростовского СИЗО планировали 10 арестованных. В результате штурма пятерых из них ликвидировали. На скамье подсудимых оказались пятеро человек.
Суд продолжает рассматривать детали дела.
В июне в Ростове-на-Дону группа заключенных захватила в заложники двух сотрудников СИЗО-1, преступников ликвидировали, а сотрудников освободили.