Командиры ВСУ запретили вывод войск с рубежей ДНР

Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле

Политолог Скачко: Киев убежден, что может «пересидеть» президентство Трампа

Tекст: Олег Исайченко

«Слова представителя МИД Украины Сергея Кислицы показывают уверенность Киева в том, что конфликт с Россией будет продолжаться еще долгое время, и что Запад, в первую очередь европейские страны, дадут все необходимое для этого», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Киев и Брюссель убеждены, что смогут пересидеть трудный для них период президентства Дональда Трампа. Также они ожидают, что в ближайшие годы Европа нарастит военно-технические мощности, сократив количественное и качественное отставание от российского ВПК», – продолжил аналитик.

«Владимир Зеленский вновь почувствовал себя нужным после удачных, на его взгляд, поездок по Европе, касающихся помощи Украине и восстановление ее инфраструктуры, а также по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера», – указал политолог.

«Все это вкупе заставило Кислицу так уверенно говорить о неактуальности стамбульского формата. Кроме того, это еще и призыв главы внешнеполитического ведомства к украинцам, которые боятся мобилизации, самим идти в ТЦК. Дипломат будто говорит: «Видите, Запад с нами, бояться нечего». Плюс, это приглашение «партии войны» ЕС и США к еще большей сплоченности», – пояснил Скачко.

Накануне замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя». Он добавил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было», сообщает РИА «Новости».

При этом Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Дипломат отметил, что Россия уже выразила готовность к встрече.

Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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