FIFPro назвал Инфантино человеком, который возомнил себя Богом

Tекст: Дмитрий Зубарев

FIFPro выступил с резкой критикой президента ФИФА Джанни Инфантино, обвинив его в высокомерии и отсутствии диалога с профсоюзами игроков. В заявлении организации Инфантино назвали человеком, который «возомнил себя богом», сообщает РИА «Новости».

По заявлению FIFPro, проведение Клубного чемпионата мира в экстремально жаркую погоду угрожало безопасности участников, а сам турнир был организован с односторонней выгодой для ФИФА, без учета мнения и интересов футболистов. Профсоюз добавил, что такие решения продиктованы логикой экономической выгоды, а не заботой об устойчивом развитии спорта.

FIFPro отдельно подчеркнул, что не была приглашена на ключевое совещание, созванное Инфантино накануне финального матча. Представители организации заявили: «То, что было представлено как всемирный праздник футбола, оказалось всего лишь фикцией, созданной ФИФА и продвигаемой ее президентом, без диалога, чуткости и уважения к тем, кто поддерживает игру своим ежедневным трудом». Также в заявлении подчеркнули, что игнорирование проблем игроков недопустимо накануне чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп вышел на поле после финального свистка во время церемонии вручения трофея Клубного чемпионата мира. Игроки «Челси» оказались в замешательстве из-за неожиданного появления Трампа.