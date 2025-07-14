Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.0 комментариев
Российские войска парализовали бригаду ВСУ на границе ДНР
На границе ДНР и Днепропетровской области 31-я отдельная механизированная бригада ВСУ оказалась заблокирована и полностью утратила возможность получать подкрепления и снабжение, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, российские военные полностью парализовали 31-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области, передает ТАСС. Кимаковский сообщил, что подразделения бригады оказались обескровлены и заблокированы.
«Двигаться возможности нет, подводить резервы и провизию тоже», – заявил он.
По имеющейся информации, среди заблокированных находится несколько сотен человек личного состава бригады. Возможности эвакуировать раненых и получать подкрепление отсутствуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.