Мошенники начали торговать фейковыми авиабилетами в Геленджик

Tекст: Алексей Дегтярев

Мошенники подделали страницу одного из популярных российских онлайн-агрегаторов авиабилетов и разместили на ней билеты в Геленджик из Москвы по цене 35 тыс. 837 рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Фейковая форма работает как на фиктивную покупку, так и на возврат билетов. Такие страницы могут использовать не менее трех групп мошенников. Создание подобных сайтов занимает у мошенников всего несколько минут.

В F6 отметили, что схема основана на похищении данных банковских карт жертв через поддельные формы оплаты или возврата. После ввода данных все средства с карты списываются злоумышленниками. Найденные ссылки на фишинговые сайты были отправлены на блокировку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге правоохранители задержали молодых людей за продажу поддельных пригласительных билетов на праздник выпускников «Алые паруса». Мошенники использовали персональные данные настоящих школьников для создания фальшивых документов.