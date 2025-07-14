Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.0 комментариев
Испанского наемника ликвидировали на Украине
На донецком направлении был ликвидирован 42-летний испанский наемник, воевавший на стороне ВСУ, чьи останки до сих пор не возвращены семье, пишет газета Pais.
Испанский наемник Мигель Кармона, который присоединился к Вооруженным силам Украины в марте, был ликвидирован на донецком фронте 10 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.
Сообщается, что 42-летний Кармона ранее служил в сухопутных войсках Испании. По данным испанского издания, его родственники настаивают на репатриации тела наемника на родину.
Однако ситуация осложняется тем, что украинские военные, отступая, оставили тело Кармоны в окопе, поэтому вернуть его в Испанию пока не удается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине пропал эстонский наемник, воевавший на стороне ВСУ. Власти Швейцарии заявили о начале расследования в отношении 14 швейцарских граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. В поселке Гуево среди боевиков ВСУ были обнаружены польские и англоязычные наемники.