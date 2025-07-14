ЕС пригрозил США пошлинами на 21 млрд евро при провале соглашения

Tекст: Ольга Иванова

Европейский союз готов ввести пошлины на американские товары на сумму 21 млрд евро, если не удастся достичь соглашения с США, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью Il Messaggero. Он отметил, что ЕС уже подготовил соответствующий список пошлин, и в дальнейшем может быть добавлен второй.

Таяни добавил: «Можно достичь принципиального соглашения, как это сделала Британия, и в последующие месяцы начать технические переговоры по отдельным торговым разделам». Он выразил уверенность в достижении прогресса и заявил, что от введения пошлин страдают все, в том числе и США.

По словам главы МИД Италии, падение фондовых рынков может поставить под угрозу пенсии и сбережения американцев. Он подчеркнул, что стратегическая цель Евросоюза – полное устранение тарифов и создание открытого рынка между Канадой, США, Мексикой и Европой.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа новых 30% пошлин на товары из Евросоюза, которые будут действовать отдельно от существующих 10% секторных тарифов. В Еврокомиссии заявили, что подобные меры могут подорвать трансатлантические цепочки поставок. По сообщению пресс-службы ЕК, до 1 августа переговоры по соглашению будут продолжаться, несмотря на подготовку ответных ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ввел пошлины в 30% на товары из ЕС. Глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила, что этот шаг может нарушить трансатлантические цепочки поставок и нанести ущерб бизнесу и потребителям. ЕС пообещал ввести ответные меры против США.