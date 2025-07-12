Россиянам разрешили узаконивать перепланировку квартир без суда

Tекст: Дарья Григоренко

Как рассказал Машаров, теперь процедура доступна через портал госуслуг. Ранее такой порядок действовал только в Москве, теперь он распространяется на всю страну, передает ТАСС.

Машаров пояснил, что для оформления необходимо зайти на портал «Госуслуги» и подать заявку, приложив все требуемые документы, включая проект перепланировки. Если квартира находится в долевой собственности, подается коллективное заявление от всех владельцев. Сумма госпошлины начинается от 2 тыс. рублей и зависит от региона, а срок рассмотрения заявки составляет 15 рабочих дней.

После согласования собственник проводит ремонт согласно поданному проекту, затем на портале подает заявление на согласование акта завершения работ. Если перепланировка выполнена корректно, выдается акт ввода в эксплуатацию, который вместе с заявлением направляется в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН. После этого можно заказать обновленную выписку из ЕГРН для подтверждения изменений.

Эксперт напомнил, что к перепланировке относятся изменения границ санузлов, создание или заделывание проемов в несущих стенах, возведение и перенос перегородок и другие подобные работы. Все они должны быть отражены в техническом паспорте квартиры и зарегистрированы в ЕГРН.

За незаконную перепланировку предусмотрены штрафы от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. В случае неуплаты штраф может быть удвоен, также возможен административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Машаров подчеркнул: «Если вы планируете осуществить перепланировку в квартире, то стоит понимать, что даже если перепланировка незначительная, то она все равно требует узаконивания».

Кроме штрафов, при несогласованной перепланировке у собственника могут возникнуть проблемы при продаже, дарении или наследовании квартиры. Росреестр вправе заблокировать сделку, пока изменения не будут узаконены, а нотариусы и банки откажут в оформлении наследства или выдаче ипотеки на такую недвижимость.

В марте члены думского комитета по строительству и ЖКХ предложили законопроект, позволяющий собственникам оформлять перепланировку квартир через «Госуслуги», а в случае отказа получать подробное объяснение причин.

Ранее сообщалось, что предложенные изменения в Жилищный кодекс позволят россиянам самостоятельно узаконить перепланировку своих квартир, что существенно упростит процедуру и сократит сроки согласования.