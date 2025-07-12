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МО Белоруссии обвинило Европу в преувеличении угрозы Союзного государства
Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции, мотивируя это необходимостью усиления безопасности на границе с Союзным государством, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
По его словам, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает ТАСС. Ревенко считает, что истинной причиной выхода стало стремление властей этих стран убедить граждан в существовании «мнимой военной угрозы со стороны Союзного государства России и Белоруссии».
Ревенко заявил: «Руководству этих стран необходимо непрерывно убеждать своих избирателей в росте мнимой военной угрозы со стороны Союзного государства. Приходится демонстрировать крайнюю озабоченность национальной безопасностью и активное противодействие «угрозе с Востока», неустанно удовлетворять растущие аппетиты военной машины в ущерб другим статьям расходов бюджета».
Он подчеркнул, что на фоне милитаризации сформировался круг лиц, рассчитывающих получить быструю прибыль от военных проектов, а также появилась возможность запросить дополнительное финансирование у Евросоюза и НАТО.
По мнению белорусского военного ведомства, существуют современные средства охраны границ, не запрещённые конвенцией и безопасные для мирных жителей. Ревенко также отметил, что выход даже небольшого количества государств из Оттавской конвенции может привести к серьёзным гуманитарным последствиям и дестабилизировать систему международных договоров по разоружению.
Оттавская конвенция действует с 1999 года, её подписали 164 страны. Международный комитет Красного Креста указывает, что противопехотные мины приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения и представляют опасность долгие годы после окончания конфликтов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о минах. Министры обороны стран Балтии и Польши ранее предложили выйти из конвенции по минам. Польша решила выйти из конвенций о запрете мин и боеприпасов.