МО Белоруссии обвинило Европу в преувеличении угрозы Союзного государства

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает ТАСС. Ревенко считает, что истинной причиной выхода стало стремление властей этих стран убедить граждан в существовании «мнимой военной угрозы со стороны Союзного государства России и Белоруссии».

Ревенко заявил: «Руководству этих стран необходимо непрерывно убеждать своих избирателей в росте мнимой военной угрозы со стороны Союзного государства. Приходится демонстрировать крайнюю озабоченность национальной безопасностью и активное противодействие «угрозе с Востока», неустанно удовлетворять растущие аппетиты военной машины в ущерб другим статьям расходов бюджета».

Он подчеркнул, что на фоне милитаризации сформировался круг лиц, рассчитывающих получить быструю прибыль от военных проектов, а также появилась возможность запросить дополнительное финансирование у Евросоюза и НАТО.

По мнению белорусского военного ведомства, существуют современные средства охраны границ, не запрещённые конвенцией и безопасные для мирных жителей. Ревенко также отметил, что выход даже небольшого количества государств из Оттавской конвенции может привести к серьёзным гуманитарным последствиям и дестабилизировать систему международных договоров по разоружению.

Оттавская конвенция действует с 1999 года, её подписали 164 страны. Международный комитет Красного Креста указывает, что противопехотные мины приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения и представляют опасность долгие годы после окончания конфликтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о минах. Министры обороны стран Балтии и Польши ранее предложили выйти из конвенции по минам. Польша решила выйти из конвенций о запрете мин и боеприпасов.