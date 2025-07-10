По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.4 комментария
Опубликована ориентировка на возможных убийц полковника СБУ в Киеве
В Киеве разыскивают Гулиеву Нармин и неизвестного мужчину, которых подозревают в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича.
Ориентировка на подозреваемых оказалась в распоряжении издания «Страна». В документе указаны данные Гулиевой Нармин, 1991 года рождения, и ее неустановленного сообщника.
Полиция полагает, что именно эти лица причастны к убийству сотрудника спецслужбы. Правоохранители предупреждают, что подозреваемые могут быть вооружены и готовы оказать сопротивление при задержании.
В ориентировке особо отмечено требование соблюдать меры личной безопасности при попытке их задержания.
Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в четверг сообщил, что в столице Украины утром неизвестный пять раз выстрелил в полковника СБУ Ивана Воронича, в результате чего он погиб на месте происшествия.
СБУ подтвердила убийство полковника Воронича. Позже в сети появилось видео убийства полковника.