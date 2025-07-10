  • Новость часаPolitico сообщила, при каком условии Трамп готов ввести санкции против России
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    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

    19 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

    6 комментариев
    10 июля 2025, 06:57 • Новости дня

    ВСУ бросили десятки тел погибших сослуживцев в Толстом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведчик из 36-й гвардейской мотострелковой бригады рассказал о том, что украинские военные оставили десятки тел погибших при выходе из поселка Толстой.

    Украинская группировка войск оставила в селе Толстой на западной окраине ДНР десятки тел погибших сослуживцев, передает ТАСС. Об этом рассказал разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Механ. По его словам, украинские бойцы не забрали тела своих погибших, когда еще находились в поселке: «Бойцы ВСУ даже своих погибших на тот момент, когда они были еще в поселке, не забирали. Подбитые машины и очень много двухсотых, они просто не забирают тела своих товарищей», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили элитные подразделения ВСУ в поселке Толстой. Российские военные освободили населенный пункт Толстой в ДНР. ВС России выбили войска ВСУ из села Толстой.

    9 июля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Это позволило развить наступление на Каменское. Причем российские военные смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни, где также завязались бои, рассказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области.

    «Каменское – это очень непростой с точки зрения географии населенный пункт. Он находится на берегах Днепра и разделен рекой Янчекрак. Кроме того, речь идет о сплошном укрепрайоне, где ВСУ выстроили глубокоэшелонированную оборону», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Впрочем, российские бойцы вновь проявили смекалку, как это было, например, с операцией «Поток». «Наши ребята совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Местами оно сухое. Но есть участки с илом и грязью, где можно увязнуть – это было проблемой. Военнослужащие ВС России справились хорошо», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, это позволило развить наступление на севере Каменского. «Причем в боях за северную часть села российские военные – меньшей численностью, чем противник – смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни», – указал Рогов.

    «Таким образом, давление на группировку ВСУ оказывалось не только с юга, как это классически происходит на Запорожском участке фронта. Противник не выдержал и бежал из Каменского. Сейчас там идет зачистка», – добавил член ОП. Освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью, отметил собеседник.

    «Противник удерживает еще Степногорск. Армия России накрывает его ФАБами и артиллерией. На этом участке у ВСУ выстроена основательная линия обороны. Также подтянуты подкрепления, включая спецподразделения ГУР и иностранных наемников. Кроме того, украинские военные используют колоссальное количество ударных дронов, пытаясь таким образом не допустить ближнего боя с нашими военными. Нам предстоит серьезная работа», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из Каменского в Запорожской области. По информации Рогова, противник отступил в сторону Степногорска. Как отмечает РИА «Новости», ранее ВС России водрузили в центре Каменского российский триколор.

    Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва – Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.

    Военный корреспондент Алексей Гавриш сообщил, что на Запорожском направлении впервые за долгое время ужесточились бои, а линия фронта заметно растягивается. «Наша армия начала свое движение на этом участке фронта. Активно используются FPV-дроны, активно используется воздушная разведка, артиллерия. И наши бойцы небольшими группами прощупывают вражескую оборону», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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    9 июля 2025, 11:18 • Новости дня
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    @ vk.com/sledcomru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев, теряя десятки километров ежесуточно, прибегает к запрещенным методам ведения войны. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее украинские беспилотники атаковали городской пляж в Курске. Противник также ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы.

    «За минувшие сутки в результате преднамеренных и преступных действий Киева только на территории Курской области, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Из них трое погибли», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. По его словам, противник, нанося удары по невоенным объектам, пытается посеять панику и страх среди россиян.

    «ВСУ «проседают» на поле боя, теряя десятки километров ежесуточно. Кроме того, они ощущают фантомные боли после катастрофического для них поражения в российском приграничье. В этих условиях украинская сторона, игнорируя нормы международного гуманитарного права, прибегает к запрещенным методам. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей», – пояснил собеседник.

    «Действия Киева должны быть осуждены мировым сообществом. Но крайне сложно требовать порицания от стран, которые являются спонсорами киевского руководства и их, говоря на сленге, «крышей», которая блокирует расследования и поставляет оружие. Более того, они же стремятся построить виртуальную картинку «страдающей» Украины», – добавил Мирошник. Он призвал Дональда Трампа, который обещает ВСУ «оборонительное» вооружение, и остальных западных лидеров ответить себе на вопрос: хотят ли они быть соучастниками преступлений Киева.

    «Кроме того, населению западных стран необходимо четко понимать: когда офис Владимира Зеленского клянчит оружие, то делает это в том числе для дальнейшего нанесения ударов по российским гражданским объектам, местам массового посещения, больницам, промышленным предприятиям гражданского сектора, в чем мы лишний раз убедились за последние сутки на примере Курской области», – подчеркнул дипломат.

    «Россия ответит на преступления противника. При этом наши бойцы ударят не по гражданским объектам, а по военным, максимально ослабляя возможности ВСУ. А Западу, повторю, необходимо понять и осознать для себя, кого они поддерживают. Украина находится вне закона. Она предпринимает действия, которые неприемлемы для цивилизованных стран», – заключил Мирошник.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника ВСУ по городскому пляжу в Курске. Погибли три человека, один из них – сотрудник Росгвардии, который в момент происшествия оказывал помощь людям. Глава региона пообещал представить его к государственной награде.

    Еще семь человек пострадали, в том числе пятилетний мальчик. Очевидцы рассказали, что во время атаки ребенок закрывал собой маму. Он находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Еще один раненый в момент удара шел мимо пляжа. Он услышал крики людей и бросился им на помощь – в этот момент взорвался боеприпас.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы и зданию скорой помощи в Курской области. В результате пострадали два человека: у 30-летней женщины резаная рана груди, в состоянии средней степени тяжести ее отправили в областную больницу. У второй женщины диагностировали ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого колена.

    В результате удара дрона пострадало остекление зданий, загорелась кровля. Еще один пожар произошел в административном здании ЗАО «Агрофирма Рыльская» (входит в кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры»), которое также подверглось атаке БПЛА.

    Комментарии (20)
    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    9 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    По военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами»
    По военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на среду ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты в итоге были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов. Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 135 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты девять управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 226 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 477 беспилотников,  614 ЗРК, 24 167 танков и других бронемашин, 1576 боевых машин РСЗО, 27 176 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 891 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в среду подполье сообщило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины.

    Накануне ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры украинского ВПК.

    Ранее Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.

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    9 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине

    Подполье сообщило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины

    Подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Аэродромы в Киевской области, Полтаве и Житомире подверглись ударам, причем в Гостомеле зафиксировано попадание непосредственно по взлетно-посадочной полосе, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире были нанесены российскими силами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, «в Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром». Лебедев также сообщил о поражении района аэропорта в Харькове.

    Массированные удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить с 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором власти России обвинили украинские спецслужбы. В числе целей российских ударов – объекты оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории Украины.

    При этом, как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    Напомним, на прошлой неделе подполье сообщало, что в Киевской области системы ПВО оказались перегружены из-за ударов по складам, логистическим центрам и объектам с топливом.

    Позднее в районе Чугуева в Харьковской области были зафиксированы удары по пунктам размещения украинских военных и иностранных наемников.

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    9 июля 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине

    Эксперт Никулин: Заявление ЦРУ по химоружию на Украине выглядит смехотворно

    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть все основания полагать, что обвинения украинских властей в использовании химоружия и представленные ЦРУ якобы доказательства против России сфабрикованы. Однако нельзя исключать, что Дональд Трамп использует эти данные как повод для новых санкций или иных ограничений против Москвы, заявил газете «ВЗГЛЯД» микробиолог Игорь Никулин. Ранее глава ЦРУ заявил о наличии у ведомства доказательств применения химического оружия на Украине.

    «Расплывчатое заявление главы ЦРУ выглядит смехотворно, учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», – отметил Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    На этом фоне он напомнил зафиксированные Минобороны случаи поставок на Украину вагонами из стран Запада боеприпасов раздражающего действия. Но в Вашингтоне предпочитают эти сведения игнорировать. «США, как и другие западные страны, продолжают демонстрировать двойные стандарты и, что называется, валить с больной головы на здоровую», – посетовал собеседник.

    Уже сейчас есть все основания считать обвинения со стороны украинских властей и якобы доказательства ЦРУ против Москвы сфабрикованными. «Подобные заявления из Киева и Вашингтона – пресловутые «Белые каски». Россия одной из первых стран ликвидировала свой арсенал химического оружия. Все этапы сопровождались инспекциями ООН и ОЗХО. Работа завершилась в 2017 году», – напомнил эксперт.

    «А Штаты долго уклонялись от выполнения своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», – добавил Никулин. Сообщения о завершении процесса ликвидации задекларированных арсеналов в СМИ появились летом 2023 года. При этом, как указал аналитик, американская сторона не допустила наблюдателей. Поэтому судить о достоверности информации не приходится.

    «Отто фон Бисмарку приписывают такую фразу: «с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Дональд Трамп же разыгрывает плохой спектакль, где примеряет роль то плохого, то хорошего полицейского. Это, может быть, нормально в бизнесе, но не в международных делах. Не исключено, что глава Белого дома использует данные о якобы применении Россией химоружия в качестве основания для введения санкций или других ограничений. Но такой шаг будет крайне неблагоразумным с его стороны», – заключил Никулин.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

    Присутствовавшая на встрече журналистка упомянула, что Украина обратилась в международный суд с требованием «привлечь» Россию к ответственности за якобы использование токсичных химикатов в боевых действиях. Она поинтересовалась, известно ли Трампу что-то об этом. Американский лидер переадресовал вопрос Рэтклиффу.

    «Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», – ответил он, добавил, что не может раскрыть на заседании те разведывательные данные, но готов представить Трампу в частном порядке.

    Ранее в июле министерство обороны Нидерландов и Служба военной разведки и безопасности обвинили Россию в якобы применении химического оружия на Украине, в частности хлорпикрина. Москва отвергла обвинения.

    «Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации «под чужим флагом»; вбросы <…> Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», – заявили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    До этого 26 июня ОЗХО в своем докладе, посвященном третьей технической миссии на украинской территории, заявила об обнаружении отравляющего вещества хлорбензальмалонодинитрила в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий на Украине.

    Из документа следует, что киевские власти пригласили специалистов ОЗХО для оценки инцидента, который, как утверждается, произошел в феврале 2025 года в Днепропетровской области. При этом в распоряжение экспертов были переданы образцы, собранные исключительно украинской стороной: части гранат, элементы дрона, почва и растительность, найденные рядом с окопами.

    Согласно выводам экспертов, все представленные образцы якобы содержали следы CS – газа слезоточивого действия, который, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, не может использоваться в военных целях. Москва обратила внимание на то, что доклады ОЗХО по Украине не имеют под собой реальной основы и вводят представителей мирового сообщества в заблуждение.

    При этом технический секретариат организации полностью игнорирует российские данные о нарушениях КЗХО. «За все время он ни разу не обратился к нам за дополнительными разъяснениями и уточнениями в отношении официально переданных нами материалов на сей счет», – подчеркнули в постпредстве России.

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    9 июля 2025, 09:03 • Новости дня
    Ребенок закрыл собой мать при атаке ВСУ на курский пляж

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестеро жителей Курска получили ранения в результате ночной атаки ВСУ, врачи диагностировали тяжелое состояние у трех из них, включая ребенка, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Шесть пострадавших при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу, передает Telegram-канал Хинштейна. После обследования врачи диагностировали тяжелое состояние у троих раненых, среди них оказался ребенок. Всем им успешно провели операции ночью.

    Как рассказал врио губернатора, среди пострадавших оказался пятилетний мальчик Анатолий, который, по словам очевидцев, закрывал собой маму во время атаки. У него тяжелые ожоги, сейчас он находится в реанимации, его планируют перевести вместе с мамой в Москву для дальнейшего лечения.

    Хинштейн добавил, что еще один раненый – молодой человек, проходивший мимо пляжа и бросившийся на помощь, когда услышал крики женщины и ребенка; в этот момент произошла детонация боеприпаса.

    «Вновь хочу попросить всех: пожалуйста, будьте внимательны! В случае объявления воздушной тревоги ни в коем случае не пренебрегайте мерами безопасности! Не рискуйте своей жизнью и жизнями детей!» – написал Хинштейн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн рассказал подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске. В результате атаки беспилотника ВСУ на пляж в Курске погибли три человека. Мужчина также погиб после атаки украинского дрона в Курской области.

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    9 июля 2025, 16:22 • Новости дня
    На сенокосе в Белгородской области при детонации снаряда погиб человек
    На сенокосе в Белгородской области при детонации снаряда погиб человек
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время заготовки сена на хуторе Колотиловский Краснояружского района Белгородской области взорвалось неизвестное устройство, что привело к гибели мужчины и ранениям двух человек.

    Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва во время уборки сена на хуторе Колотиловский сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Мужчина с тяжелыми травмами скончался по пути в больницу. Среди раненых – 17-летний подросток, у которого диагностирована тупая травма живота, его отправили в Ракитянскую ЦРБ для дополнительного обследования. Второй пострадавший, мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, получил необходимую медицинскую помощь и продолжит лечение амбулаторно.

    В результате инцидента повреждена одна сельскохозяйственная машина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее в Шебекино подросток пострадал во время обстрела со стороны ВСУ.

    Системы ПВО сбили пять дронов ВСУ в Белгородской области.

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    9 июля 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Толстой в ДНР
    Российские войска освободили поселок Толстой в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» был освобожден населенный пункт Толстой в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Камышевахи, Вольного Поля, Воскресенки в ДНР, Темировки, Ольговского, Малиновки, Полтавки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 205 военнослужащих, два танка, бронемашину и станцию РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и батальона беспилотных систем ВСУ возле Рыжевки, Кондратовки, Варачино, Яблоновки, Юнаковки, Писаревки, Садков и Новой Сечи в Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Ольховаткой, Хатным и Меловым в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли более 170 военнослужащих. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад с материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Купянска, Благодатовки в Харьковской области, Колодезей, Яцковки и Зеленой Долины в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. Уничтожены польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, три станции РЭБ, станция обнаружения воздушных целей и три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригаде теробороны у Николаевки, Переездного, Славянска, Северска, Миньковки, Серебрянки и Щербиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 165 военнослужащих, танк, бронемашину, три пикапа, восемь орудий полевой артиллерии и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Красноармейска, Родинского, Димитрова, Муравки, Удачного, Петровского, Гродовки в ДНР, Новоподгородного и Филии в Днепропетровской области.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих и три артиллерийских орудия.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Каменского, Плавней, Орехова, Новоандреевки в Запорожской области, Степового в Днепропетровской области, Антоновки и Садового в Херсонской области. Были уничтожены свыше 80 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, восемь станций РЭБ, склад с боеприпасами и склад горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области. А днем ранее они освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР.

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    9 июля 2025, 07:43 • Новости дня
    ВСУ заминировали тела сослуживцев в Новоукраинке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки заминированных тел украинских военных обнаружены в Новоукраинке, где установлены растяжки с взрывчаткой вокруг погибших.

    Украинские силы оставили десятки заминированных тел своих сослуживцев в населенном пункте Новоукраинка, передает ТАСС. Об этом сообщили в группировке войск «Центр».

    ТАСС также опубликовал видеозапись с места событий, на которой зафиксированы тела украинских военнослужащих, а вокруг них – растяжки и скрытая взрывчатка с пассивным пусковым механизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали центр Красноармейска перед отступлением. Украинские военные начали минировать пути отхода своих подразделений. ВСУ создали многослойные минные поля на Запорожском фронте.

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    9 июля 2025, 08:31 • Новости дня
    Кимаковский сообщил об отходе ВСУ с западных границ ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские подразделения покинули ряд населенных пунктов на западной окраине ДНР и в Днепропетровской области, оставив мобилизованных на передовой позиции, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские войска начали вывод основных сил из населенных пунктов, расположенных на западной окраине Донецкой народной республики и вблизи границы в Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил, что украинские вооруженные формирования заранее покидают населенные пункты Александроград и окрестности Искры в ДНР, а также Январское, Новоселовку, Вороново и еще несколько сел Днепропетровской области.

    Он отметил, что значительная часть украинских сил переместилась в населенный пункт Великомихайловка в Днепропетровской области. При этом часть недавно мобилизованных военнослужащих остается на первой линии обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Военные России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские подразделения также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

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    9 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Подполье заявило об ударах по полигонам ВСУ во Львовской и Тернопольской областях

    Подполье сообщило об ударах по складам и полигонам ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Тренировочные полигоны и военные склады ВСУ в Львовской, Волынской и Тернопольской областях подверглись точечным ударам по районам с натовской техникой и новобранцами, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары по тренировочным полигонам и военным складам Вооруженных сил Украины в Львовской, Волынской и Тернопольской областях были нанесены в последние дни, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, атаки были нацелены не только на областные центры, но и на районы с военными складами, железнодорожными узлами, а главное – на тренировочные полигоны, куда, как утверждает Лебедев, в мае-июне завозили технику НАТО и мобилизованных.

    Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, в котором власти России обвинили украинские спецслужбы. Удары включают объекты оборонной промышленности, управления и связи по всей территории страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры на Украине, а атаки осуществляются исключительно по военным целям.

    Ранее в среду подполье сообщило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины.

    До этого в районе Чугуева в Харьковской области зафиксированы удары по пунктам размещения украинских военных и иностранных наемников.

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    9 июля 2025, 21:36 • Новости дня
    Спасший людей на пляже в Курске сотрудник Росгвардии награжден орденом Мужества посмертно

    Tекст: Евгения Караваева

    Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов, спасший людей при атаке беспилотника на пляже в Курске, будет награжден орденом Мужества посмертно.

    Соответствующее указание дал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Гаврилов погиб во время атаки ВСУ на пляж в Курске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Вячеслав Гаврилов, сотрудник группы задержания ОВО по городу Курску, прибыл на место происшествия после первого удара беспилотника и начал помогать эвакуировать людей. В момент второго удара он находился на пляже и погиб на месте. Ему было всего 27 лет.

    «Он погиб как герой, спасая других», – говорится в сообщении Росгвардии. Орденом Мужества Вячеслав Гаврилов награжден посмертно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, умер пострадавший при атаке ВСУ на курский пляж пятилетний мальчик.

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    10 июля 2025, 02:19 • Новости дня
    Депутат Рады пожаловалась на разграбление домов украинцев солдатами ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Жители прифронтовых территорий на Украине жалуются на разграбление их домов военными вооруженных сил Украины, сообщила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

    Скороход сообщила, что украинцы массово сообщают о подобных случаях, передает ТАСС.

    «Вот ко мне приходят обращения от граждан, говорят: «Смотрите, когда разрушено жилье, люди получают компенсацию. А вот у нас, например, ситуация: мы закрыли свой дом, мы его оставили полностью запечатанным, закрытым, мы уехали. Возвращаемся в свой дом, это прифронтовая территория, а он полностью разграблен, потому что там жили военные», – рассказала она.

    Скороход подчеркнула недопустимость подобного поведения. Она заявила: «Поймите, что то, что мы сеем, мы же и пожинаем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Скороход указывала, что в украинских войсках распространилась система мошенничества с выплатами, что стало причиной самовольного оставления частей бойцами ВСУ. Кроме того, она заявила, что украинские военные, проходившие обучение за границей, массово не возвращаются на Украину. Скороход также указала, что из десяти мобилизованных только трое в лучшем случае готовы выполнять боевые задания.

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    9 июля 2025, 07:36 • Новости дня
    Марочко сообщил о вытеснении ВСУ с окраин Купянска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На северо-западных окраинах Купянска российская армия ведет успешное наступление, оттеснив украинские подразделения и расширив контроль над районом Московки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военнослужащие продолжают активное наступление на северо-западных окраинах Купянска в Харьковской области, передает ТАСС. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, в ходе боевых действий подразделения Вооруженных сил России вытесняют украинские силы с их позиций в этом районе.

    Марочко подчеркнул: «ВС РФ вытесняют противника с окраин Купянска. В ходе активных накатов на украинские позиции, расположенные на северо-западных окраинах Купянска, ВС РФ выдавили часть украинских боевиков с занимаемых рубежей». Он отметил, что большая часть населенного пункта Московка, который фактически считается окраиной Купянска, уже оказалась в так называемой серой зоне.

    По словам эксперта, между позициями сторон сейчас остается межпозиционное пространство шириной до полутора километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» ранее уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом же участке. Киев увеличил число расчетов БПЛА на Купянском направлении.

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    9 июля 2025, 08:18 • Новости дня
    Марочко сообщил о тяжелых потерях ВСУ у Петровского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные продолжают занимать укрепленные позиции у Петровского в ЛНР, несмотря на значительные потери и постоянные удары российской армии, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, командование ВСУ, несмотря на значительные потери, продолжает удерживать стратегическую высоту у Петровского в Луганской народной республике, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что украинское командование «не жалеет сил, средств и человеческих ресурсов» для удержания этой позиции. Он отметил, что российские войска наносят по укрепрайону у Петровского комбинированные огневые удары в круглосуточном режиме. Это практически лишает украинских военных возможности проводить ротацию подразделений и эвакуировать раненых.

    Марочко подчеркнул: «Между собой отправку на данные позиции украинские военнослужащие уже начали называть «билетом в один конец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт рассказал о расстреле бойцами ВСУ своих сослуживцев, которые пытались сдаться у Петровского в ЛНР. ВСУ провели серию атак беспилотниками в ЛНР, в результате которых погиб человек. Киев за неделю потерял 4 тыс. бойцов в ЛНР.

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