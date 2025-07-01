Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
Запущен пятый сезон проекта «Обучающие экспедиции» для «Лидеров России»
Во вторник стартовал пятый сезон проекта «Обучающие экспедиции», в рамках которого победители и финалисты конкурса «Лидеры России» отправятся в Пермский край, Омскую и Ростовскую области, где займутся решением задач в экономической и социальной сферах.
Кроме того, участники займутся продвижением донорства совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что проект стал продолжением конкурса «Лидеры России» и позволяет управленцам вносить вклад в развитие страны. По его словам, за четыре года участники внедрили решения в здравоохранении, образовании и социальной поддержке, что повысило качество жизни людей. Бетин подчеркнул, что проект помогает совершенствовать управленческие навыки и создает новое поколение лидеров, способных решать актуальные вызовы.
Председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова подчеркнула, что лучшие региональные практики проекта могут быть масштабированы, а основой инициативы стало интеллектуальное волонтерство. «Уникальность проекта «Обучающие экспедиции» в том, что в его основе лежит интеллектуальное волонтерство. Это желание и умение «Лидеров России» делиться своим профессиональным опытом и знаниями для решения актуальных проблем и поддержки развития регионов», – заявила она.
Опытом участия поделился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, регион благодаря проекту упростил выдачу социальных контрактов, запустил цифровую платформу поддержки семей и реализовал меры по стимулированию демографии, включая субсидирование жилья и образовательные проекты для молодежи. Он отметил, что обе экспедиции стали импульсом для развития области.
В новом сезоне участники займутся популяризацией донорства костного мозга, развитием потенциала реки Иртыш в Омской области, формированием культуры бережного отношения к городской среде в Перми и укреплением кадрового потенциала в здравоохранении Ростовской области. Представители регионов и ФМБА России ожидают, что новые решения помогут повысить качество жизни и ускорить внедрение передовых практик.
Проект «Обучающие экспедиции» был впервые запущен в 2021 году клубом «Лидеров России» «Эльбрус» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – сообществом выпускников конкурса «Лидеры России». «Обучающие экспедиции» стали ответом на заявление премьер-министра Михаила Мишустина о старте реформы системы государственного управления.